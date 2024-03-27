東九文化中心LED花海｜周四晚亮燈　區議員望刺激消費

東九文化中心的LED花海上周工程曝光後，一片「白玫瑰」被網民嘲像靈堂，引起社會熱議。觀塘民政事務處繼上周六（23日）調整設計，將部份白花添上橙色及粉紅色後，原定昨日（26日）亮燈叫停，但工程繼續，晚間發現花海旁邊梯級添加熱氣球裝飾，務求令現場更顯繽紛。

觀塘區區議員張琪騰今日（27日）於商台節目表示，花海亮燈儀式將在明日（28日）晚上7時舉行，望可在復活節假前開放供市民打卡；他預料民政專員及幾位區議會委員會主席會出席儀式，亦期望有局長會出席。



▼3月26日 添加彩色熱氣球裝飾▼



+ 4

有份推動花海打卡位的張琪騰，今日（27日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，花海亮燈儀式將在明日（28日）晚上7時舉行，望可在復活節假前開放供市民打卡，附近亦有不少商戶，市民打卡後可以可在此刺激消費。

他又指，未知當日儀式有何嘉賓，料民政專員及幾位區議會委員會主席會出席，亦期望有相關局長會出席，以表對此打卡位置的重視。

▼3月23日 東九文化中心加插粉紅色和橙色LED花款▼



+ 1

被問到是次花海與韓國相似，政府是否有向當地取得版權，張琪騰就表示，是次花海是一個普遍的裝置，有不少地方如泰國都有；加上認為政府相當重視版權，如有需要都會去做，而在是次花海則未見有版權問題出現。

▼3月20日 日間白花海初次曝光惹起熱議▼



+ 1

▼3月20日晚上7時 花海試燈變成一片藍色▼

