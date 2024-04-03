馬會擬航天城11 SKIES商場開投注站吸旅客　成為推廣賽馬文化窗口

機場SKYCITY航天城「11 SKIES」商場料今年落成，據民政及青年事務局及香港賽馬會文件，馬會已向「11 SKIES」營運者預留M層一個逾1.3萬平方呎鋪位開設場外投注處，以旅客及機場過境人士為主要目標客群同時加入餐飲、消閒及生數碼化設施，料2025年投入服務。馬會稱，冀該投注處成為向旅客推廣本地賽馬特色文化窗口，並與大灣區旅遊業產生磁石效應及協同作用，共同推動經濟發展。



馬會已向「11 SKIES」營運者預留M層一個逾1.3萬平方呎鋪位，開設場外投注處，吸引旅客及機場過境人士。（模擬圖片）（區議會文件）

已向商場營運者預留M層約13,283平方呎鋪位作選址

民青局及馬會向離島區議會社區參與及文化康樂委員會提交文件，指計劃在即將落成的航天城「11 SKIES」商場開設場外投注站，馬會已向商場營運者預留M層BM01號鋪位作為選址，面積約13,283平方呎。

馬會表示，「馬照跑、舞照跳」是香港社會繁榮穩定的重要標誌，也象徵成功貫徹落實「一國兩制」方針，上年度馬會各稅及獎券基金撥擬向政府貢獻286億元，慈善捐款亦高達73億元。

新加坡澳門停辦賽馬 馬會：亞洲只剩港日具實力大型賽事

馬會稱，隨新加坡及澳門將停辦賽馬，亞洲區內只剩香港及日本具實力辦大型賽馬盛事，料可為香港旅遊業帶來貢獻，故希望在「11 SKIES」設投注站，以旅客及機場過境人士為主要目標顧客群，區內東涌、梅窩及長洲投注處則續以服務居民為主。

馬會已向「11 SKIES」營運者預留M層一個逾1.3萬平方呎鋪位，開設場外投注處，吸引旅客及機場過境人士。（資料圖片/鄭子峰攝）

盼與大灣區旅遊業產生磁石效應及協同作用

馬會表示，擬建的投注站會糅合餐飲、消閒及數碼化投注的設施，包括有足夠空間介紹已有近140年歷史的賽馬娛樂文化，提供模擬賽馬體驗及餐飲服務，定期舉辦工作坊及交流會等。馬會希望該投注站可成為向旅客推廣本地賽馬特色文化的窗口，並與大灣區旅遊業產生磁石效應及協同作用。

馬會續稱，選址與針對兒童及青少年商店分隔，步行距離在10分鐘以上，投注站內設不多於30部自動投注機或投注窗口，也備有洗手間。賽馬會強調，計劃可為旅客和市民帶來更多不同類型的活動新體驗，也會聯合不同業界帶動商機，以繼續創造經濟及社會價值，鞏固香港作為國際城市及盛事之都的地位。