康文署移除荃灣賽馬會德華公園已枯萎的9米銀杏　將補種烏桕

康樂及文化事務署表示，今日（16日）已移除賽馬會德華公園一棵已枯萎的古樹名木，該樹為高9米的銀杏，署方在2018年發現該樹木健康情況轉差，出現樹冠稀疏及枝條枯死的問題，其健康問題於2020年持續惡化，署方於2022年8月確認該樹已經枯萎，經諮詢意見後今日安排移除，並計劃在原址附近位置補種一棵烏桕。



康文署移除賽馬會德華公園一棵已枯死的銀杏。（香港古樹名木圖片）

康文署表示，有關的古樹名木是一棵銀杏，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD TW／6，樹木高度為9米。康文署早於2018年發現該樹木健康情況轉差，出現樹冠稀疏及枝條枯死的問題，並已即時對該古樹名木加強樹木護養工作及定期檢查樹木健康狀況，以作出相應的跟進安排。

2020年發現該銀杏健康惡化

該署稱，2020年發現有關樹木的健康情況持續惡化，隨即加強樹木檢查及進行一系列樹木護養工作，包括施肥、鬆土及擴闊樹穴等；署方於2022年8月再次實地檢查時，見該樹樹枝及樹幹枯乾，亦沒有新葉芽生長，確定有關樹木已經枯萎。

該署指在諮詢發展局綠化、園境及樹木管理組、城市林務諮詢小組及荃灣區議會有關移除該棵樹木的意見後，已於今日移除該樹木，並會安排在原址附近位置補種一棵烏桕。署方強調會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

根據香港古樹名木資料，該樹於2004年登記入古樹名木，其樹幹直徑210毫米、樹高9米，樹冠約5米。