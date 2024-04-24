審計報告｜荔枝窩智能公廁造價1330萬　自動門失靈困市民十分鐘

鄉郊辦早年斥資1,330萬元，於荔枝窩建造「智環保公廁」，其中因應新冠疫情，設計無觸式「自動滑門」。不過，在去年12月自動門失靈，有使用者被困公廁10分鐘，要其他人協助才成功離開，承辦商其後將自動門轉為手動操作。至於在公廁安裝的空氣淨化太陽能板，亦因採集能源表現未達設計標準，需要更換。



荔枝窩建造「智環保公廁」。（審計報告圖片）

審計報告指出，鄉郊辦就荔枝窩「智環保公廁」，在2020年9月，批出850萬元工程合約，其後為響應《施政報告》增設智能設施，增加180萬元至1,330萬元，工程於2021年9月展開，去年8月竣工，11月開始試行開放予市民使用。

採用無觸式自動門 最後改回人手操作

文件顯示，「智環保公廁」因應新冠疫情，公廁採用無觸式設計的自動滑門，在控制板上揮手，可以把門打開和鎖上，以確保公共衞生和防範病毒和細菌的感染。不過，在去年12月9日，一名使用者被困於新公廁內，原因是在控制板上揮手或按下緊急按鈕 均無法打開自動滑門。結果，使用者在被困 10 分鐘後，在其他人協助下，才得以離開廁所。

事發後第二天，承辦商已實地視察有關自動門系統，並採取了若干改善措施，例如在廁格內清楚展示使用者須知和聯絡資訊，讓使用者更清楚了解相關智能設施的操作程序；另由去年12月21日起，停用自動門系統，並把自動滑門轉換為全手動操作，以恢復公眾對使用該公廁的信心。

太陽能板採集效力未達標準要更換

「智環保公廁」亦裝有空氣淨化太陽能板，由空氣淨化太陽能板產生的電力會匯入電網，以抵銷運作階段所使用的能源，然而，至今年2月，空氣淨化太陽能板在採集可再生能源方面的表現未達設計標準，承辦商已被要求更換有關空氣淨化太陽能板以修正缺漏。

審計署認為，鄉郊辦需要持續檢討新公廁試行運作情況，並按需要採取改善措施；及在推展涉及智能公廁的小型改善工程項目時，借鑑新公廁所得的經驗。