綠在區區｜回收點首進駐青衣港鐵站便民　可兌綠綠賞積分換車票

首個進駐港鐵站的綠在區區回收便利點「綠在青衣」今日（23日）開幕，環境及生態局局長謝展寰也有出席。



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綠在區區回收便利點「綠在青衣」今日（23日）開幕，屬首個進駐港鐵站的綠在區區回收點。

環境及生態局局長謝展寰也有出席開幕儀式，在儀式前與港鐵香港客運服務總監楊美珍、立法會議員陳恒鑌、葵青民政事務處民政專員鄧顯權在「綠在青衣」內參觀。

他及後致辭時指，相信「綠在青衣」啟用後，將便利附近街坊出入行經時順道做回收，又指葵青區內有很多屋邨，未來會設立更多綠在區區回收便利點。

他又指，未來與港鐵有新合作，綠綠賞計劃會有試驗，會員可以將綠綠賞積分兌換成港鐵carbon wallet的積分，換取港鐵的車票，他形容此舉不止減廢，也可以減碳。