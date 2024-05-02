城巴安排氫能、電能巴士一同行駛20A線　5.5一日限定免費乘車日

城巴為全港唯一同時營運電能巴士及氫能巴士的專營巴士公司，該公司今日（2日）宣布，將於下星期日（5日）安排雙層氫能巴士及雙層電能巴士首次行駛同一路線20A，當日乘客將可免費乘坐該路線往來，體驗「零排放」的出行。



本港首輛氫能巴士於今年初啟航，行駛20號線（往返啟德沐安街及長沙灣海達）及22M號線（循環往返啟德郵輪碼頭及土瓜灣）。城巴表示，由即日起，氫能巴士已投入20A號線（往返高鐵西九龍站及啟德郵輪碼頭），穿梭油尖旺等，深入九龍的心臟地帶。

城巴將5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」，冀提高大眾對新能源巴士的認識，及展示該公司對零排放轉型的決心，當天將安於2021年引入的首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士行駛20A號線，在彌敦道為乘客提供免費服務，乘搭上述巴士毋須繳費，該公司將加派額外前線人員，根據乘客需求靈活調動班次。