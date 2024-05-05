城巴氫能電能巴士同行20A線一天　巴士迷一早候車遊免費車河

城巴今日（5日）安排雙層氫能巴士及雙層電能巴士一同行駛20A線，乘客更可免費乘坐該路線往來體驗「零排放」。有關路線頭班巴士今早9時開出，有巴士迷一早在總站等候，拍攝巴士後又登車遊車河。



（城巴提供）

城巴把5月5日定為「#MissionZero免費乘車日」，冀提高大眾對新能源巴士的認識，及展示該公司對零排放轉型的決心。其20A線是來往高鐵西九龍站和啟德郵輪碼頭，今日免費接載乘客，安排氫能、電動和柴油巴士輪流行駛，以測試營運表現，以制定全面的零排放轉型計劃。

首班由啟德開出的車，是2021年引入的電動巴士，上午9時開車前，已有巴士迷在總站等候，他們帶備相機拍攝登車過程，以及巴士途經尖沙咀、旺角及九龍城等風光。

城巴今日安排於2021年引入的首輛雙層電能巴士，和全港首輛雙層氫能巴士行駛20A號線，在彌敦道為乘客提供免費服務，市民乘搭上述巴士毋須繳費，惟要留意巴士編排或會因應情況調整。

城巴為全港唯一同時營運電能巴士及氫能巴士的專營巴士公司，而本港首輛氫能巴士於今年初啟航，行駛20號線（往返啟德沐安街及長沙灣海達）及22M號線（循環往返啟德郵輪碼頭及土瓜灣）。城巴的氫能巴士亦由5月2日起投入20A號線（往返高鐵西九龍站及啟德郵輪碼頭），穿梭油尖旺等地。

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