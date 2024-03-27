今日必看8分鐘｜龍翔道的士陷入火海｜超市冰鮮豬肉驚見大撮黑毛

龍翔道豐力樓對開的士起火 全車陷入火海黑煙沖天

今（27日）午3時許，一輛的士沿龍翔道往荃灣方向行駛，駛至豐力樓對開時，突然冒煙起火，的士司機見狀報案。消防接報趕至，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救。從現場照片可見，涉事的士全車陷入火海，火光熊熊，冒出大量黑煙，連路邊巴士站牌亦受波及起火。

畢架山老婦割頸昏迷 揭八旬丈夫倒斃單位

九龍塘筆架山道老牌豪宅「榮光第」發生命案，老夫婦一死一昏迷，警方將案件列謀殺及企圖自殺案。據悉，事發時女傭擬為老翁換尿片，驚見他躺在床上，口鼻貼着膠紙；而女僱主則躺在地上，旁邊有染血的刀。消息稱，84歲男死者生前患腦退化症及行動不便，其71歲妻子則患有抑鬱症，較早前曾透露擔心沒有能力照顧丈夫，萌生尋死念頭。

地盤工無牌駕駛拒停車 指警疏忽索償

地盤工無牌駕私家車接載2歲女兒，期間遇上警方截查，惟地盤工拒絕停車，並踩油加速與警車追逐「攝車罅」穿插，直至被警員開槍射中右肩才停下。地盤工承認危駕、藥後駕駛等5罪，並透露該次受傷令他有永久傷患，或需終身坐輪椅，最後被判入獄3年及停牌3年，他昨（26日）入稟高等法院，民事控告警員當日開槍對他造成嚴重傷害，屬完全罔顧後果及嚴重疏忽，要求就其人身損害賠償，但未列名金額。

元朗車房火警兩車焚毀 初步疑「救車寶」鋰電池起火肇禍

元朗發生涉及車房火警，初步有兩輛汽車燒毀，幸無人受傷，火警懷疑與「救車寶」的鋰電池有關。

八旬翁遭假家人索保釋金 警拘15歲輟學女 揭涉7案騙逾$175萬

81歲老翁昨日（25日）接獲「假親友」來電，對方聲稱被警方拘捕，需代繳保釋金。老翁前往銀行提款，被機警銀行職員發現，報警揭發事件。警方隨即進行埋伏行動 ，拘捕一名年僅15歲的輟學女童，她涉收取騙款。警方調查後發現，女童亦涉及3月內發生的另外6宗「猜猜我是誰」騙案。7宗騙案合共涉款約175萬元。

八達通．全國通｜深圳實測坐地鐵一秒內即開閘 內地增值港幣攻略

【全國通／八達通／發售點／OK便利店／一卡通】覆蓋內地共336個城市公共交通工具的「八達通．全國通」，今日（26日）發售，即買即用。《香港01》記者同日到深圳乘坐地鐵及巴士實測，發現在內地透過八達通APP，以手機NFC功能拍卡增值50元，過程無任何障礙；而地鐵出入閘及巴士嘟卡，感覺上速度與在香港使用八達通卡相同。

紅麴｜日本小林製藥保健品風波 增至2死106入院 香港市面或有水貨

日本紅麴保健食品安全風波擴大，共同社、日本放送協會（NHK）等日本媒體報道，厚生勞動省接獲小林製藥通報，紅麴相關食品疑已造成兩人死亡。另據指住院人數增至106人。根據小林製藥此前公布，有消費者服用產品3年後死亡，至於第二宗尚未知具體情況，NHK指死者腎臟受損。

寶林茶室中毒釀死｜台日同陷｢曱甴食安危機｣？醫點名｢炒飯症候群｣

台北信義商圈驚傳百貨餐廳「寶林茶室」食物中毒事件，目前已釀2人死亡，多人送院救治。台北市衛生局前往案內餐廳現場稽查，發現該餐廳未能提具員工健檢資料、碟盤疑似有曱甴排泄物、刀具夾放於流理台等3項衛生缺失。

巴爾的摩塌橋｜搜救行動宣告暫停 警：失蹤6人存活可能微乎其微

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一條大橋3月26日倒塌，目前尋回2人，其中1人死亡，另有6名工人失蹤。警方稱，失蹤的6人被推測已死亡。

極品黑毛豬？超市冰鮮豬肉驚見大撮黑毛 網民嚇親：見到都唔開胃

一般市面出售的豬肉都會先處理去毛，但近日有網民就表示在超市見到冰鮮肉貨架上，有未完全處理黑色豬毛的豬肉，笑稱是罕見「極品黑毛豬」。有網民稱雖然看不出豬肉產地，但的確能看出該份豬肉來自1隻黑色毛的豬，笑言樓主所講「黑毛豬」並無不對。不過，也有網民覺得該份豬肉與平日所見已去毛的模樣不同，覺得「核突」、「見到都唔開胃」、「好恐怖」。