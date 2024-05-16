避風塘打卡｜香港仔避風塘擴建設計出爐　增海岸階梯　建休閒設施

「躍動港島南」計劃下建議擴建香港仔避風塘，相關初步設計出爐。土木工程拓展署及躍動港島南辦事處建議，把避風向南擴展約24公頃，包括興建新及改善現有防坡堤，提供更多公共空間等，建設休閒設施，如海岸階梯及打卡裝置等，並加入可持續發展理念，例如氣量儀實時監測、太陽能板等，也會探討在適當潮汐區建設生態海岸線。工程暫未有動工時間表，會先完成環評報告再詳細設計及刊憲。



不過，設計方案未有提及之前停靠香港仔避風塘、2022年意外在西太平洋沉的珍寶海鮮舫，以及太白海鮮舫。



躍動港島南辦事處與土拓署向南區區議會發展規劃委員會提交擴建香港仔避風塘初步設計方案，初步設計擬在距離現有防波堤以南約500米位置興建兩道新防波堤，擴展範圍約24公頃。

根據文件，兩道新防波堤將採用直立面設計並適度重疊，以增強結構穩定性和抵禦風浪能力，確保避風塘擴展部分可抵禦極端天氣。相比現有防波堤採用的斜坡式設計，直立面防波堤結構和地基的覆蓋範圍較少，水底空間大大增加，既能減低船隻發生碰撞意外的風險，更可優化航道和提供更多可使用面積。

文件指，直立面防波堤堤面平坦寬闊，有利提供公共空間和休閒設施，兩道新防波堤重疊位置部分相距最少85米，可用航道水深達香港主水平基準以下10米，並在新防波堤末端採用弧型設計。

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初步設計下，為加強南區及其他地區景點連接，項目建議在與擬議的大樹灣碼頭項目整合，擬在東面的新防波堤上提供公眾登岸設施，以及連接新防波堤的公眾登岸設施至海洋公園水上樂園旁的約240米行人步道海濱長廊等，步道會離岸興建，既不影響海岸保護區，亦讓市民沿途欣賞天然地質面貌，例如海蝕洞。

另一方面，文件指建議在大樹灣新防波堤，加設海岸階梯、共融遊樂設施、打卡裝置及特色燈飾裝置等公共空間設計。公共設施會加入可持續發展設計理念，如風力驅動設備、太陽能板、天氣測量儀器實時監測和公告系統等智慧型設備，並探討在適當潮汐區建設生態海岸線，以保護生態環境。

懷緬珍寶海鮮舫未提及

不過，設計方案未有提及任何方案，讓市民懷緬之前停靠香港仔避風塘、2022年意外在西太平洋沉的珍寶海鮮舫，以及太白海鮮舫。

▼2022年6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼

