團體再辦藥餘回收助市民處理過期藥兼賺易賞錢　附全港回收點一覽

太平山青年商會自2022年創辦展開全港首個藥餘回收計劃「藥「勿」胡亂棄」後，今年與香港屈臣氏合作，再次舉辦藥物回收月。由6月1日起至6月30日，全港各區都會舉行歷來最大型的藥餘回收，並提供約500個家居藥餘回收點及約1000個回收箱，易賞錢會員更可以透過活動賺取易賞錢積分。



(主辦單位提供圖片)

藥餘回收月期間，全港18區近60間屈臣氏藥房會提供藥物回收箱，讓市民回收家居藥餘。計劃更有近50位立法會議員和區議員，以及超過50家私營及社福機構共同協力推廣和參與，包括在議員辦事處、社區服務中心及指定近100個屋苑等，提供合共約500個家居藥餘回收點及約1000個回收箱，提高公眾對藥物與健康問題的認識之餘，又提供方便的途徑，以安全及妥善地處理剩餘藥物。

所收集之藥餘經註冊藥劑師點算後，將運往領有相關牌照的服務商進行銷毀。此外，香港屈臣氏為鼓勵公眾積極參與是次藥餘回收計劃，首次參與藥餘回收的易賞錢會員可享易賞錢100積分。

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聯合國環境規劃署（UNEP）曾警告，2050年時每年或有多達1000萬人因「抗生素抗藥性」死亡；本地不同大學研究分別發現香港城門河、啟德河及不同堆填區附近的海洋水域抗生素水平超標，甚至達可產生抗藥性細菌的水平。現時香港欠缺如何處置家居棄用藥物的規定，亦無提供收集家居剩餘藥物的服務。

全港18區公眾回收點（只接受藥丸回收）

中西區：

屈臣氏藥房, 港澳碼頭信德中心二樓291-293號

屈臣氏藥房, 香港皇后大道中378號福陞閣地下指定部份

屈臣氏藥房, 中環皇后大道中33號萬邦行地下G1-A舖

屈臣氏藥房, 香港德輔道中33號地下

屈臣氏藥房, 香港金鐘海富中心一樓平台23, 24, 25, 26, 81, 82及83號舖

屈臣氏藥房, 金鐘太古廣場二期一樓145號舖

慧豪閣 [只限住戶], 香港半山干德道22號 地下大堂及座頭

加惠臺 [只限住戶], 西環堅尼地城加惠民道29號 6樓大堂

香港聖公會西環長者綜合服務中心, 西環山道28號閱曉山閣地下A-E單位接待處

香港聖公會中西區長者日間護理中心 [只限會員及會員家屬], 堅尼地城加惠民道29號加惠臺地下

香港聖公會聖路加福群會長者鄰舍中心, 香港堅尼地城龍華街20號觀龍樓二座地下B室

香港聖公會聖馬太長者鄰舍中心, 香港上環德輔道西38號2字樓B室

盈峰一號 [只限住戶], 上環和風街1號地下大堂

西浦 Soho 189 [只限住戶], 上環皇后大道西189號 大堂

國際青年商會香港總會, 上環干諾道西21-24號海景商業大廈21字樓接待處 (星期一至五 10:00-19:00)

灣仔區：

屈臣氏藥房, 香港軒尼詩道205-207號, 廣德大廈地下及閣樓

屈臣氏藥房, 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地舖,1樓及2樓

屈臣氏藥房, 銅鑼灣百德新街22號地下32A及32B舖

屈臣氏藥房, 香港铜鑼灣時代廣場９樓927-928號舖

聖雅各福群會藥房, 灣仔石水渠街85號聖雅各福群會8樓北翼

愉富大廈 [只限住戶], 大坑春暉道8-10號A, B座座頭

縉景臺 (Jupiter Terrace) [只限住戶], 天后木星街18號1,2座座頭

東區：

屈臣氏藥房, 北角英皇道14號僑興大夏地下C, C1 & D

屈臣氏藥房, 香港北角電氣道228號地下1室

屈臣氏藥房, 香港港島太古城太古城道18號太古城中心一楼124號舖

雅景臺 [只限住戶], 北角雲景道40號大堂電梯口

賽西湖大廈 [只限住戶], 寶馬山道15-43號1-15座座頭

雲景臺 [只限住戶], 北角雲景道38號上下電梯平台

富雅花園 (北角) [只限住戶], 北角繼園臺1-10號1-5座座頭

光超台 [只限住戶], 北角炮台山道4號A座及B座座頭

丹拿花園 [只限住戶], 北角丹拿道18號1-5座座頭

興民商場, 柴灣峽大潭道188號

香港聖公會主誕堂長者鄰舍中心, 筲箕灣亞公岩道21號明華大廈地下

青年廣場, 柴灣柴灣道238號 一樓平台(保安室旁)

雋悅 (The Tanner Hill), 北角丹拿道8號

聖雅各福群會藥房, 藥健同心聖雅各福群會社區藥房, 香港北角英皇道383號9樓

南區：

屈臣氏藥房, 香港仔AC4海珠閣地下6C

屈臣氏藥房, 香港仔鴨脷洲海怡半島海怡廣場一樓112,112A及113號舖

龍欣苑 [只限住戶], 赤柱環角道60號龍欣苑龍駿閣、龍騰閣座頭

悅海華庭 [只限住戶], 鴨脷洲悅海街1號1-3座座頭

華貴邨 [只限住戶], 香港仔華貴邨1-6座座頭

田灣商場, 香港仔田灣街15,17,26號田灣邨

香華工業大廈, 香港香港仔黃竹坑黃竹坑道12號管理處

碧瑤灣 [只限住戶], 薄扶林域多利道550-555號控制室

良躍社區藥房, 香港仔華富邨華安樓地下114室

珍維社區健康促進中心, 香港仔華貴邨第二期華貴社區中心5樓

尚融坊林基業中心南區長者地區中心, 香港仔石排灣邨停車場低層2樓1號

良躍社區藥房南區長者綜合服務處, 香港仔華富邨華美樓地下419-434室

良躍社區藥房方王換娣長者鄰舍中心, 香港仔華貴邨第二期華貴社區中心地下

良躍社區藥房華貴長者日間護理中心, 香港仔華貴邨華愛樓地下

良躍社區藥房尚頤坊(方王換娣長者鄰舍中心分處), 香港仔華富邨華泰樓1樓125-128室

良躍社區藥房賽馬會黃志強長者地區中心, 香港仔大道180號B2樓

良躍社區藥房林應和長者鄰舍中心, 鴨脷洲悅海街1號悅海華庭地下

貝沙灣 [只限住戶], 貝沙灣數碼港道貝沙灣灣畔會所貝沙灣朗峰會所

Belgravia [只限住戶], 淺水灣南灣道57號大堂

良躍社區藥房南區長者地區中心, 黃竹坑深灣道3號南濤閣地下1至3室

林琳議員辦事處, 鴨脷洲邨利福樓低座地下5號舖

油尖旺區：

屈臣氏藥房, 九龍尖沙咀廣東道7-23號海港城港威中心三樓3302號舖

屈臣氏藥房, 九龍尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈地下A號舖

屈臣氏藥房, 九龍佐敦道19-21號福樂大廈地下

屈臣氏藥房, 九龍旺角彌敦道655號胡社生行地下及C1

屈臣氏藥房, 九龍海庭道18號奧海城二期一樓108號

鍾港武區議員辦事處, 九龍旺角海泓道富榮花園36C號地舖

循道衛理楊震社會服務處悠逸軒, 尖沙咀柯士甸道西1號1樓103室

Workcave, 尖沙咀金巴利街1號B恆港中心1樓

Timeless +, 尖沙咀彌敦道63號國際廣場ShopMTR07

Desk One, 旺角山東街47-51號中僑商業大廈23樓接待處

深水埗區：

屈臣氏藥房, 九龍美孚新村萬事達廣場七期地下N58,N65-68舖

Heya Crystal 喜薈 [只限住戶], 長沙灣青山道399號1-3座座頭

美孚新邨 (第一,二期), 美孚新邨百老滙街25號C平台

美孚新邨 (第三，四，八期), 美孚新邨百老滙街122—126號3字樓

美孚新邨 (第五，六期), 美孚新邨恒柏道9號A地下

美孚新邨 (第七期), 美孚新邨萬事達廣場7座3樓平台

郝德傑道八至十號 [只限住戶], 深水埗琵琶山郝德傑道8-10號大堂

寶麗苑 [只限住戶], 深水埗保安道325-329號A-C座座頭

爾登華庭 [只限住戶], 深水埗大埔道369號控制室及會所大堂

幸俊苑 [只限住戶], 長沙灣幸祥街2號座頭

爾登豪庭 [只限住戶], 深水埗大埔道363號車場及管業處

嘉珀山 [只限住戶], 九龍郝德傑道1號大堂及會所

香港聖公會基愛長者鄰舍中心, 深水埗大埔道70號太子中心2樓A室

聖雅各福群會藥房, 深水埗福榮街188號曉盈地下7號舖

循道衛理楊震社會服務處, 嚴重殘疾人士家居照顧服務-喜晴計劃, 深水埗白田邨潤田樓地下C翼

循道衛理楊震社會服務處, 嚴重殘疾人士家居照顧服務-喜晴計劃, 深水埗南山邨南泰樓地下29-32室

循道衛理楊震社會服務處, 嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務-牽晴計劃,

[不對外開放，只供服務使用者家屬及職員使用], 深水埗麗安邨麗德樓地下6-10號

國粹軒暨香港全真龍門太極拳協會, 深水埗桂林街155地下

學友社, 長沙灣道141號長利商業大廈12樓

九龍城區：

屈臣氏藥房, 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR01號

屈臣氏藥房, 九龍紅磡黃埔花園第二期商場地下3A號舖

凱旋工商中心(第一期), 香港九龍紅磡民裕街37–45號座頭

凱旋工商中心(第二期), 香港九龍紅磡民樂街20–28號及民裕街47–53座頭

凱旋工商中心(第三期), 香港九龍紅磡鶴園街9–11A號及民樂街18號座頭

香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心, 土瓜灣高山道111號樂民新村H座地下

聖公會聖匠堂長者地區中心, 紅磡戴亞街1號地庫

龍耳白田綜合服務中心 [只限會員], 石硤尾白田邨翠田樓地下1號

農圃道18號 [只限住戶], 土瓜灣農圃道18號

Harrison Court (Phase 3-6) 恒信園 (3至6期) [只限住戶], 何文田窩打老山文運道7至10號管業處

皓畋 (第1-9座) [只限住戶], 何文田常盛街28號地下大堂

林琳議員辦事處, 九龍土瓜灣長寧街9號嶺南大廈地下A店

黃大仙區：

龍耳聾人及弱聽服務中心, 新蒲崗五芳街27-29號永濟大廈C座1樓C室

譽・港灣 [只限住戶], 新浦崗太子道東638號會所接待處

屈臣氏藥房, 九龍鑽石山荷里活廣場2樓228號舖

屈臣氏藥房, 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場二樓2116&2117號舖

瓊山苑 [只限住戶], 牛池灣豐盛街32號瓊山苑A-F座座頭

慈安苑(一期) [只限住戶], 慈雲山欣華街10號慈安苑第一期安欣閣地下辦事處

慈安苑(二期) [只限住戶], 慈雲山欣華街10號慈安苑第二期安康閣地下辦事處

香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心, 黃大仙竹園北村蕙園樓地下接待處

香港聖公會黃大仙長者綜合服務中心, 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館平台PG號

香港聖公會慈光堂長者鄰舍中心, 慈雲山蒲崗村道167號

香港聖公會慈雲山長者日間護理中心, 慈雲山慈樂邨樂合樓地下

香港聖公會樂華長者日間護理中心, 牛頭角樂華北邨普華樓地下

富山康健日託暨日間中心, 黃大仙富山邨富信樓地下4號接待處

康強苑 [只限住戶], 黃大仙杏林街23號座頭

現崇山 [只限住戶], 黃大仙睦鄰街8號現崇山會所

星河明居, 香港九龍黃大仙區大磡龍蟠街3號

鳳鑽苑 [只限住戶], 鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑座頭

宏景花園 [只限住戶], 鑽石山斧山道185號一至六座座頭

顏汶羽博士議員辦事處, 黃大仙東牛池灣彩雲一邨景新樓地下109室

觀塘區：

屈臣氏藥房, 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心地下A舖

屈臣氏藥房, 九龍藍田啟田商場一樓101A號舖

屈臣氏藥房, 九龍九龍灣德福廣場一期G52號舖

富城集團總辦事處 [只限員工], 香港九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心16樓

KOHO, 香港九龍鴻圖道73-75號KOHO地下管業處

康利苑 [只限住戶], 觀塘康利道22-24號康利苑上及下更亭

洪錦鉉區議員辦事處, 九龍觀塘寶達邨達貴樓地下

鄧咏駿區議員辦事處, 麗港城三期麗港中心31號地舖

聖雅各福群會藥房, 觀塘成業街10號電訊一代廣場12樓C1舖

循道衛理楊震社會服務處嚴重殘疾人士家居照顧服務-喜晴計劃, 油塘鯉魚門邨2期升降機大樓1字樓(近鯉隆樓)

The Wave (觀塘), 觀塘興業街4號7樓

東華三院「圓滿人生服務」, 觀塘翠屏道17號觀塘社區中心3樓321室

麗晶花園 [只限住戶], 九龍灣宏光道80號第1-22座座頭

曦臺, 油塘崇山街8號接待處/管業處

顏汶羽博士議員辦事處, 油塘中心嘉榮街1號嘉富商場1樓109室

顏汶羽博士議員辦事處, 藍田啟田邨啟旺樓地下04室

顏汶羽博士議員辦事處, 九龍灣彩福邨彩歡樓地下1號

顏汶羽博士議員辦事處, 牛頭角道300號裕民薈商場1樓148-149號舖

顏汶羽&曾榮輝議員聯合辦事處, 觀塘順安邨安群棲地下21號

顏汶羽&曾榮輝&張培剛議員聯合辦事處, 觀塘北安泰邨恆泰樓地下高層辦公室1號

顏汶羽&張培剛議員聯合辦事處, 觀塘北秀茂坪邨秀慧樓地下4號

葵青區：

屈臣氏藥房, 新界青衣青敬路33號青衣城3樓311-312號舖

屈臣氏藥房, 新界葵芳新都會廣場三樓341號舖

金威工業大廈(第一期), 葵涌和宜合道167-175號金威工業大廈第一期管理處

青宏苑 [只限住戶], 青衣牙鷹洲街1號青宏苑平台管業處地下大堂

荃灣區：

屈臣氏藥房, 新界荃灣綠楊新村商場F20A號舖

朗逸峯 [只限住戶], 荃灣荃錦公路108號會所接待處及管業處

海濱花園, 荃灣海濱怡樂街2-12號

莫遠君區議員辦事處, 新界荃灣海濱花園B平台116舖

林琳議員辦事處, 新界荃灣石圍角邨石菊樓地下18室

林琳議員辦事處, 新界荃灣象山邨樂山樓405室

屯門區：

屈臣氏藥房, 新界屯門屯門市廣場二樓2100B-C&2115-2122號

屈臣氏藥房, 新界屯門鄉事會路83號V City地鐵樓層 M-32 號舖

棕月灣 [只限住戶], 屯門青山公路28號 1座及2座座頭

T Plus 菁雋 [只限住戶], 屯門青棉徑2號座頭

景峰花園 [只限住戶], 屯門景峰徑2號第1-5座座頭及管業處

富泰鄰里康齡中心鄰舍輔導會, 屯門富泰邨服務設施大樓1字樓接待處對出枱面

葉文斌區議員辦事處, 屯門翠寧花園5座地下15室

李浩然博士議員辦事處, 屯門翠寧花園5座地下15室

元朗區：

屈臣氏藥房, 新界元朗大馬路142號地下至2樓

屈臣氏藥房, 新界元朗教育路9-13號興發大樓地下2-3及8-10舖

屈臣氏藥房, 新界天水圍天恩路12-18號+WOO嘉湖一期地下G73A,G74及G75號舖

屈臣氏藥房, 天水圍新北江商場1樓3及4號舖

翠巒 [只限住戶], 元朗牛潭尾新潭路93號管業處/會所/更亭

建輝大廈 [只限住戶], 元朗鳳翔路69號管理處

馬寶花園 [只限住戶], 元朗唐人新村沙井路25號座頭

采茵軒 [只限住戶], 元朗屏山唐人新村路118號會所接待處

四季雅苑 [只限住戶], 元朗錦田公路233號

益發大廈 [只限住戶], 元朗鳳攸北街11-15號益發大廈管理處

翹翠峰 [只限住戶], 元朗十八鄉路138號1，2，3，5，6座頭

蝶翠峰 [只限住戶], 元朗十八鄉路33號地下大堂

天麗苑 [只限住戶], 天水圍天水圍路13號 辦事處1樓03室

正昌環保科技(集團)有限公司 [只限用戶], 元朗工業村宏利街8號

北區：

屈臣氏藥房, 新界粉嶺名都廣場二樓28號B舖

屈臣氏藥房, 新界上水彩園商場三樓R42&R43號舖

屈臣氏藥房, 新界上水符興街43-45號地下

屈臣氏藥房, 新界上水智昌路3號上水中心商場2樓2006A,2006B,2007,2008&2009號舖

天平邨 [只限住戶], 上水天平路48號1-8座座頭及管理處

景盛苑 [只限住戶], 粉嶺一鳴路8號第1-4座座頭

龍豐花園 [只限住戶], 上水龍琛路33號A座至C座地下大堂

姚銘區議員辦事處, 新界粉嶺華心邨華勉樓對出地下2號

龍耳賽馬會粉嶺綜合服務中心, 粉嶺祥華邨祥裕樓地下113-115室

大埔區：

屈臣氏藥房, 新界大埔新達廣場第一期079-082號鋪

屈臣氏藥房, 香港科學園10W大樓2期地下S046B號舖

屈臣氏藥房, 新界大埔太和廣場西翼二樓218號舖

富善邨, 大埔安埔路12號第1-6座

富雅花園 (大埔) [只限住戶], 大埔南運道1至7號第1-4座座頭

運頭塘邨, 大埔曉運路10號1-3座地下座頭

頌雅苑, 大埔頌雅路8號第1-3座

翠河花園 [只限住戶], 大埔墟北盛街9號地下大堂

榮暉花園 [只限住戶], 大埔汀角路29-35號座頭

李文傑區議員辦事處, 新界大埔富亨邨亨裕樓G022號

胡綽謙區議員辦事處, 大埔大元邨泰怡樓地下2號

胡綽謙區議員辦事處, 大埔頌雅苑頌善閣地下B1室

陳子健區議員辦事處, 大埔富蝶邨斑蝶樓地下

梅少峰先生區議員辦事處, 新界大埔廣福邨廣平樓224室

黃偉憧區議員辦事處, 大埔富善邨善翠樓G24地下

香港聖公會太和長者鄰舍中心, 大埔太和邨喜和樓124-130號地下

逸瓏灣8 [只限住戶], 大埔白石角科研路1號會所

沙田區：

屈臣氏藥房, 新界沙田新城市廣場1期4樓451-453號舖

屈臣氏藥房, 新界沙田橫壆街1-15號好運中心商場3樓3058, 3087及3088號舖

屈臣氏藥房, 新界沙田置富第一城地下G24B,G25-G26舖

屈臣氏藥房, 新界沙田大圍路28-30號地下A,B及閣樓

屈臣氏藥房, 新界馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場第二層222-225號

屈臣氏藥房, 馬鞍山新港城中心二樓2136號舖

美盈苑 [只限住戶], 大圍美滿里2號管理處

新田圍商場, 大圍沙田頭沙田頭路29號

龐愛蘭區議員辦事處, 沙田火炭銀禧薈7樓706號舖

潘國山區議員辦事處, 沙田隆亨邨榮心樓地下102室

劉德榮區議員辦事處, 沙田火炭駿洋邨駿爾樓地下DB01室

羅棣萱區議員辦事處, 馬鞍山利安邨利榮樓地下A翼

林松茵區議員辦事處, 沙田大圍顯徑邨顯祐樓8號地下

陳曉盈區議員辦事處, 馬鞍山保泰街16號we go mall2樓

蔡明揚區議員辦事處, 美林邨美桃樓C座地下108室

林玉華區議員辦事處, 沙田大圍新翠邨新明樓（低座）地下30號

鄧肇峰區議員辦事處, 沙田瀝源邨貴和樓124號地下

張柏源區議員辦事處, 沙田顯徑邨顯慶樓地下4A

莫熹雯區議員辦事處, 沙田崗背街9號全輝中心5號

陳敏娟區議員辦事處, 沙田廣源邨廣棉樓13號地下

姚嘉俊區議員辦事處, 沙田源順圍2號冠華大廈地下A39號舖

黃宇翰區議員辦事處, 沙田瀝源邨福海樓地下11號

梁振邦區議員辦事處, 馬鞍山福安花園商場地下34號

黃寳儀區議員辦事處, 沙田碩門邨健碩樓地下DB01室

王惠成區議員辦事處, 沙田大圍田心村194號1樓

鄧開荣區議員辦事處, 沙田耀安邨耀和樓235號

董健莉區議員辦事處, 沙田美林邨美楓樓B座地下152室

陳壇丹區議員辦事處, 沙田穗禾商場F11B

夏劍琨區議員辦事處, 沙田沙角邨金鶯樓地下58至60號

黃敬區議員辦事處, 富輝花園81號舖

鄭家豪區議員辦事處, 沙田廣林苑茂林閣地下1室

郭宣彤區議員辦事處, 博康邨博逸樓地下1號

梁家瑋區議員辦事處, 秦石邨石晶樓地下OT1室

古偉冰區議員辦事處, 水泉澳邨修泉樓地下

羅伊琳區議員辦事處, 富寶花園商場一樓F9鋪

陳善明區議員辦事處, 新田圍邨富圍樓地下108室

香港聖公會恩駿長者日間護理中心, 火炭駿洋邨駿爾樓地下G01室

聖雅各福群會藥房, 火炭山尾街18-24號沙田商業中心9樓917室

御龍山會所 [只限住戶], 火炭樂景街28號御龍山會所及羅馬假期會所接待處

彩禾苑 [只限住戶], 火炭禾上墩街18號管業處

銀禧花園 [只限住戶], 火炭樂景街2-18號1-10座座頭

香港中文大學藥劑學院

香港新界沙田香港中文大學

康本國際學術園12樓1202室

西貢區：

屈臣氏藥房, 將軍澳重華路8號東港城2樓226號舖

屈臣氏藥房, 將軍澳景嶺路8號都會駅, 第二層18-19號

屈臣氏藥房, 將軍澳唐德街一號將軍澳廣場一樓1-073-075號舖

屈臣氏藥房, 將軍澳新都城中心二期商場UG26-27號舖

彩明苑 [只限住戶], 新界將軍澳彩明街11A-11F號彩明苑彩柳閣地下管業處

顯明苑 [只限住戶], 將軍澳昭信路6號顯明苑地下管理處

廣明苑 [只限住戶], 將軍澳寶康路108號廣明苑 第1-7座座頭

寶明苑 [只限住戶], 將軍澳唐明街8號A-B座座頭

煜明苑 [只限住戶], 將軍澳昭信路10號A-C座座頭

都會豪庭 [只限住戶], 將軍澳貿業路8號1-4座座頭及會所接待處

香港聖公會將軍澳安老服務大樓-賽馬會長者綜合服務中心暨日間護理服務, 將軍澳寶琳北路101號

蔚藍灣畔 [只限住戶], 坑口培成路15號1-3, 5-7座座頭

離島區：

屈臣氏藥房, 香港大嶼山愉景灣商場135號

屈臣氏藥房, 新界東涌富東街6號富東村富東廣場一樓113B及114號

香港聖公會東涌綜合服務中心, 東涌富東廣場3/F I-Life

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