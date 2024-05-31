「回收大行動」6.1啟動 大嘥鬼分享秘技加推額外「綠綠賞」積分
撰文：吳美松
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為大力推動全民減廢，環境局明日（6月1日）起啟動「回收大行動」，配合新一輪宣傳推廣活動，鼓勵市民將減廢回收融入日常生活。環境局吉祥物「大嘥鬼」將分享「回收秘技」及「回收三部曲」。當局又特設「回收額外賞」，市民在6月1日至7月31日期間參與回收，就可獲額外「綠綠賞」積分。
「回收大行動」亦為慶祝香港特別行政區（香港特區）成立27周年慶祝活動之一。
「綠綠賞」會員於2024年6月1日至7月31日到「綠在區區」社區回收網絡回收指定回收物，或利用智能廚餘回收桶參與廚餘回收，可獲額外「綠綠賞」積分。詳情如下：
1.「綠綠賞」會員在推廣期內到「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」，提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池和紙包飲品盒，可獲6倍積分。有關6倍「綠綠賞」積分兌換表請按此。
2.「綠綠賞」會員在推廣期內使用智能廚餘回收桶回收廚餘，每日可獲取額外10分「綠綠賞」積分，連同基本的50分「綠綠賞」積分，共可獲得60分「綠綠賞」積分。
另外，為慶祝香港特區成立27周年，環保署會在2024年7月1日至7月31日推出以「大嘥鬼」為主題的期間限定禮品供市民換領。
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