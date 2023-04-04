藥餘回收｜團體辦藥物回收月全港設150回收點　鼓勵正確棄置藥物

太平山青年商會於4月2日舉行《藥「勿」胡亂棄2023》啟動禮，今年是商會第二年推行藥物回收計劃，計劃將由6月30日舉行至7月30日，並在全港設置150個藥物回收點，當中棄置藥物只回收藥丸，並不包括藥水及危險藥物，回收地點包括屋苑，社區中心等，為期約一個月時間。



太平山青年商會會長江健鋒表示，去年藥物回收計劃在全港各區收集了超過28萬顆棄置藥丸，認為計劃相當有成效。有見及此，今年將在全港增設超過150個回收點，並邀請全港中、小學生成為活動大使，安排藥劑師向同學們分享正確處置「藥餘」的概念，以及鼓勵他們以繪畫形式呈現出藥餘對環境的影響，希望大眾能關注正確棄置藥物的問題。

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指出，香港的河流污染問題嚴重，研究團隊在啟德河的水樣本內發現檢測到34種藥物殘留，包括6種抗生素，屬全球最多，嚴重情況令人擔憂。（圖片來源：太平山青年商會）

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指出，香港的河流污染問題嚴重，研究團隊在啟德河的水樣本內發現檢測到34種藥物殘留，包括6種抗生素，屬全球最多，嚴重情況令人擔憂。因此他認為計劃推動藥物回收，是解決問題源頭的方法，呼籲大眾積極參與。

香港醫學會前主席龐愛蘭則表示，本港的藥餘棄置問題源於藥物過剩。她指出，很多長者同時到醫管局及私家診所求醫，重複領取藥物，但又沒有依時服用，造成藥物堆積問題。（圖片來源：太平山青年商會）

香港醫學會前主席龐愛蘭則表示，本港的藥餘棄置問題源於藥物過剩。她指出，很多長者同時到醫管局及私家診所求醫，重複領取藥物，但又沒有依時服用，造成藥物堆積問題。她建議除提倡藥物回收外，亦鼓勵有需要的市民可找社區藥房藥劑師協助，包括藥物重整諮詢服務，並保存適量藥物，以減少浪費。

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