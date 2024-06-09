第九屆港運會元朗區奪總冠軍　楊潤雄：運動員展示實力最佳舞台

第九屆全港運動會閉幕暨綜合頒獎典禮今日（9日）於九龍公園體育館舉行，由元朗區共奪39個金牌，獲得今屆總冠軍。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭表示，政府會致力推動普及體育，並感謝每位運動員及觀賽巿民親身支持本港體育盛事，並祝願巿民在未來日子繼續享受體育的樂趣。



第九屆全港運動會由今年4月21日至6月9日進行，今日（9日）於九龍公園體育館舉行閉幕暨綜合頒獎典禮。

典禮前先有一眾啦啦隊、樂隊、花式跳繩隊伍及霹靂舞表演帶起現場氣氛。是次運動會有逾4600名參賽者，為歷年最多，當中最年輕參賽者為7歲，最年老為72歲。

楊潤雄於閉幕典禮致辭時祝賀各得獎者，表示「港運會係畀運動員展示實力嘅最佳舞台」，促進十八區的交流並增強社區凝聚力。他指，是次運動會有逾4000名參賽者，超過1000場比賽，他們為自己所屬地區力爭殊榮及最好成績，不但展現精湛技術，更體現積極拼搏的體育精神，令人欣賞。

楊潤雄於閉幕典禮致辭時祝賀各得獎者。（余月明攝）

楊潤雄又指，政府致力在社區建立城市體育文化，近年城巿運動亦受年輕人歡迎，而今年港運會增3大示範項目，包括霹靂舞、運動攀登及滑板，提升大眾對城市運動的興趣，政府會繼續推動普及體育，鼓勵巿民投入不同項目。他續指，隨未來香港愈來愈多大型體育盛事，相信香港運動氛圍會愈來愈長遠。

他亦感謝各界支持令港運會順利舉行，及感謝每位運動員及觀賽巿民親身支持本港體育盛事，祝願大家在未來日子可繼續享受體育的樂趣，運動員再創佳績、為香港體壇爭光。

香港賽馬會盃總冠軍由元朗區奪得。（余月明攝）

今屆8個運動項目獲獎名單如下：

田徑項目由屯門區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、元朗區奪全場總亞軍、堔水埗區奪得全場總季軍

羽毛球項目由元朗區奪全場總冠軍、北區奪全場亞軍及飛躍進步社區、油尖旺區奪得全場總季軍

三人籃球由油尖旺區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、元朗區奪全場總亞軍、沙田區奪得全場總季軍

五人足球由元朗區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、北區奪全場總亞軍、東區奪得全場總季軍

游泳由元朗區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、葵青區奪全場總亞軍、沙田區奪得全場總季軍

乒乓球項目由屯門區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、西貢區奪全場總亞軍、葵青區奪得全場總季軍

網球項目由油尖旺區奪全場總冠軍、九龍城區奪全場總亞軍、東區奪得全場總季軍及飛躍進步社區

排球由元朗區奪全場總冠軍及飛躍進步社區、荃灣區區奪全場總亞軍、大埔區奪得全場總季軍

元朗區奪獲39個金牌成十八區至最

是次運動會由油尖旺區奪最佳進步社區；元朗區奪獲得最多金牌社區，共奪39個金牌；香港賽馬會盃總冠軍由元朗區奪得，亞軍及季軍分別由油尖旺區及沙田區取得。