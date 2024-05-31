第九屆港運會｜港將爭智障人士乒乓獎牌　殘奧銅牌王婷莛混雙奪冠

第九屆全港運動會中國太平保險(香港)有限公司乒乓球比賽在5月26日圓滿結束，當日在氣氛熾熱的荔枝角公園體育館，同時決出了智障人士乒乓球比賽各項目冠軍，出戰的一眾香港代表不少是亞運及奧運獎牌得主，他們展現秀麗球技，令到場市民看得相當投入。



港運會智障人士乒乓球比賽在5月26日舉行了男單、女單和混雙的決賽，當中，現年20歲、在東京殘疾人奧運會乒乓球賽奪得女子單打C11級銅牌的王婷莛，夥拍袁景誠出戰混雙決賽，對手是在2021年倫敦殘奧勇奪女子單打T11級金牌的黃家汶，及去年在亞殘運獲得男子TT22級雙打銅牌的梁仲仁。

王婷莛（左）和袁景誠（右）合力出戰混雙決賽。（鄭子峰攝）

混雙決賽還有曾奪殘奧奪金的黃家汶（左）夥梁仲仁（右）出戰。（鄭子峰攝）

雖然袁景誠同日稍早前已出戰男單決賽，並在打足五局下不敵范嘉豪，但他在混雙決賽未有疲態，與王婷莛先失一局之下，即連取三局，以3：1擊敗黃家汶／梁仲仁，奪得冠軍。

王婷莛賽後坦言「很開心」：「很高興第一次獲得全港運動會的冠軍，我是第一次參加，在場觀眾都很踴躍。」已獲得今夏巴黎殘奧參賽資格的她，表示緊接會出戰各項公開賽，「要爭奪奧運種子席位，也要備戰，今次港運會正好能作為之後比賽的熱身。」袁景誠則表示很開心奪得港運會冠軍，對於短時間內連打兩場決賽，他道：「不會太累，已經習慣了。」

袁景誠戰畢男單決賽後，隨即又打混雙決賽。（鄭子峰攝）

范嘉豪表現出色，奪得男單冠軍。（鄭子峰攝）

同日的智障人士男單決賽，由袁景誠對范嘉豪，當中范嘉豪曾在國際智障人士運動聯會（INAS）環球運動會，助香港及匈牙利組成的隊伍奪得男子團體銅牌。兩人打得相當精彩，搏得現場觀眾掌聲，袁景誠先失一局，范嘉豪即連追兩局反超前，袁景誠又在第4局打到「刁時」獲勝，追平局數2：2，需打決勝局，兩人再戰到刁時，激戰中終由范嘉豪以15：13再取一局，奪得冠軍。

范嘉豪賽後大表興奮：「好開心！決勝局非常之緊張，當時想，開完那一分，是否還能跟到？但沒辦法，只能在短時間內為自己做一個技術分析，思考開完波要如何跟上對手？對手有什麼地方較易失誤？」他坦言勝出後鬆了一口氣，並大讚港運會「氣氛幾好，OK熱鬧！」他奪冠後，即晚便要出發往台灣作賽，「港運會是很好的熱身賽！」

曾在倫敦殘奧奪金的港隊「大師姐」黃家汶出戰女單決賽。（鄭子峰攝）

李曉桐奪得港運會女單冠軍。（鄭子峰攝）

女子單打決賽，李曉桐鬥港隊大師姐黃家汶，兩人都曾在2018年印尼亞殘運，夥吳玫薈奪得女子TT11級團體金牌，今次隊友之間交鋒，李曉桐直落三局擊敗黃家汶，奪得冠軍，她賽後直呼：「有少少緊張，不知道會發生什麼事，就冷靜一點，深呼吸。港運會也是緊張，有點發揮不到，但拿到冠軍好開心。」

港運會智障人士乒乓球賽得獎者當中，大多曾為港隊奪得國際賽獎牌。（鄭子峰攝）

第九屆港運會中國太平保險(香港)有限公司乒乓球比賽已在5月26日圓滿結束，港運會仍有多個項目的決賽待上演，包括羽毛球、排球、游泳、三人籃球，市民可免費入場觀賽，並為自己地區的運動員打氣。

如欲重溫乒乓球賽的片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。