第九屆港運會｜網球精英鬥智鬥力激戰連場　最年幼參賽者混雙摘銅

第九屆全港運動會網球12項決賽5月25至26日在維多利亞公園網球場中央場上演，今屆賽事新增16至17歲（B組）及15歲或以下組別（C組），讓一班網球小將也可體驗本地大型賽事樂趣，年僅7歲的東區代表張柏懿成為今屆港運會賽事最年幼參賽者，他夥拍9歲的姊姊張芷翹獲得混合雙打C組銅牌。

攝影：廖雁雄、夏家朗、羅國輝



第九屆全港運動會網球C組賽事得獎者大合照。

周六（5月25日）的連場A組（18歲或以上）賽事，男子單打決賽峰迴路轉，荃灣區的吳嘉朗曾以2：5、3：6兩度落後深水埗區的羅嘉匯3局，他未有放棄追成6：6平手，比賽後段在抽筋的情況下苦戰追成8：8，需以決勝局分勝負。

荃灣區的吳嘉朗在港運會網球男子單打A組決賽期間受傷，他負傷續戰勝出賽事。

決勝局吳嘉朗細分領先8：7，他飛身救球時倒地受傷，須接受治理，他依然未有放棄繼續作戰，羅嘉匯追成8：8後連續兩球打失，吳嘉朗以10：8拿下決勝局，憑局數9：8勝出這場戲劇性十足的賽事。

+ 3

女子單打A組決賽方面戰情一面倒，曾參加WTA賽事、目前香港女單排名第8的網球好手祁欣桐代表油尖旺區出戰，以8：0擊敗深水埗區的小倉千紗奪冠；女子雙打A組決賽西貢區吳凱琳／石卓瑤亦以相當輕鬆姿態8：2擊敗東區組合馮嘉晞／李恩贏得冠軍。

+ 1

男子雙打A組決賽由黎家宏／黃梓軒以及梁善謙／麥卓楠兩對組合演出一場葵青區「打吡大戰」，戰情勢均力敵，黎家宏／黃梓軒以8：6勝出，梁善謙／麥卓楠獲亞軍，葵青區包辦賽事冠、亞軍，賽後4位球手開心地互相握手祝賀慶祝。

混合雙打A組決賽，油尖旺區組合楊子均／余德琳以8：4挫沙田區代表陳奕衡／梁靜孜奪冠。

+ 1

周日（5月26日）維園中央場上演C組（15歲或以下）5場決賽以及B組（16至17歲）男、女子單打決賽。頭場先上演女子雙打C組決賽，西貢區的馮心獻／黃海桐曾3：5落後予對手灣仔區代表楊家喬／楊洛頤，之後連贏5局以8：5反勝奪冠，兩位小將年僅12歲，就讀中學一年級，黃海桐笑言「沒想過，好驚喜，好開心」。

西貢區的黃海桐夥拍隊友馮心獻贏得港運會網球女子雙打C組冠軍，笑言：「沒想過，好驚喜，好開心」

二人由小學一年級開始打網球，拍檔組成雙打約3年，今次首度在維園中央場比賽，直言有點不習慣，失誤較平時多，當局數落後2：4、3：5的時候，互相跟對方打氣講加油，海桐說：「當時在想：一定要追返」。最後果然做到，害羞的心獻表示，想跟拍檔海桐說多謝。

+ 2

女子單打C組決賽同樣勢均力敵，代表觀塘出戰的尹迦晞早段已3度打破對手油尖旺區代表葉雋熙發球局，局數領先5：2時卻被連追兩局，之後雙方各保發球局，整體發揮較佳的尹迦晞終以8：6贏出比賽。

14歲的迦晞很開心能夠在港運會奪冠，「幾開心，落場時有點緊張，不過打打吓已經融入到比賽」，她滿意今場決賽個人表現，即使有些失誤，整體仍發揮出應有水平，更表示「出年會再玩」。

大埔隊獲觀眾撐場打氣。

混合雙打C組決賽元朗區組合馬旨佑／李心悠面對大埔區的朱樂天／朱蔚晴全場穩佔上風，以8：5擊敗對手贏得冠軍，意想不到的是，13歲的旨佑與14歲半的心悠今次才首度拍檔。

心悠表示，二人昔日為小學同學，曾一起參加青苗網球培訓計劃（由康文署資助、中國香港網球總會主辦的10歲或以下球員培訓計劃），比賽前曾夾過3、4課，認為今次他們表現不錯。

比賽中途曾因天雨暫停，旨佑稱天氣悶熱對他有點影響，對於港運會跟其他網球賽事的分別，旨佑大讚港運會「氣氛好好多，有觀眾拍掌支持」。

張柏懿夥拍姊姊張芷翹在混合雙打C組賽事獲得銅牌，他是今屆港運會賽事最年幼參賽者。

混合雙打C組賽事之中，有一位很特別的參賽者，他就是年僅7歲的張柏懿。柏懿是今屆港運會賽事之中最年幼的參賽者，夥拍姊姊張芷翹參加混合雙打C組賽事，更一起贏得銅牌。頒獎禮上兩人展現燦爛笑容，柏懿表示學習網球約兩年，獲得獎牌覺得好開心，喜歡網球的原因是可以「學習多啲」。

9歲的芷翹學習網球已有5年時間，首次跟弟弟組隊打雙打「感覺特別和有趣」，她表示二人慣常每星期打一次網球，為今次港運會比賽增加至每周三次，通過今屆賽事讓芷翹感到「堅持先有成果」。

九龍城區的梁皓光／陸梓曜贏得港運會網球男子雙打C組冠軍。

男子雙打C組決賽戰情相當緊湊，九龍城區的梁皓光／陸梓曜，面對油尖旺區組合陳子皓／羅立言由領先3：2，到連輸3局落後3：5，劣勢下他們又連追3局反超前6：5，繼而被打破發球局追平，終連贏兩局以8：6取勝，過程如坐過山車。

跟C組混雙冠軍組合馬旨佑／李心悠一樣，梁皓光（皓皓）／陸梓曜同樣為首次合組拍檔，梓曜賽後笑說：「好開心，未試過贏雙打冠軍」。二人在同一網球中心打波練波而結識，成為好朋友，他們熱愛網球，皓皓每星期練4至5課，梓曜更練6課之多，目前皆為港青訓練計劃（National Training Squad，簡稱：NTS，為中國香港網球總會培訓18歲或以下球手未來成為香港隊而設的計劃）成員。

對於今仗勝出關鍵，皓皓認為是「信念、意志、戰術、專注比賽和隊友」的結合。即使首次組隊，二人在比賽中已展現出信任和默契，落後時仍互相鼓勵，沒有氣餒，最終成功勝出，擁在一起開心慶祝。他們都很享受今屆賽事，平日慣常出戰少年組比賽，梓曜稱，「港運會比賽一開始便有司線員，平時比賽到決賽才有」；皓皓則稱，港運會比賽強度較大，而且有觀眾在場，「開頭有少少緊張」。

港運會網球男子單打C組冠軍由中西區代表陳浚曉奪得。

男子單打C組決賽是全日之中比數最為一面倒的賽事之一，屯門區的黃祖霖首局保住發球局之後，中西區代表陳浚曉連拿7局，雙方各保發球局之下，陳浚曉以8：2勝出奪冠。比分看似懸殊，但戰情其實亦相當緊湊，黃祖霖全場多次跟陳浚曉精彩對拉，比賽水平相當高。

陳浚曉在香港男子單打排名64、U16男單排名18，面對年輕一歲的黃祖霖技勝一籌。他為勝出賽事感到高興，比賽過程當中他不時握拳激勵自己，表現相當肉緊，浚曉賽後說因為是決賽，所以好緊張，同時認為今仗發揮不錯，致勝之道是表現較對手穩定。

代表黃大仙區參賽的楊紫琳贏得港運會網球女子單打B組冠軍。

女子單打B組決賽黃大仙區代表楊紫琳以壓倒性優勢8：2挫油尖旺區的葉雋瑩，縱使比賽過程相對輕鬆，但紫琳稱今仗有點緊張，「今場有直播和旁述，中段打得不太理想時，驚旁評不知會如何評價」，幸好之後調整得到。

紫琳由9歲開始打網球，今年17歲的她為應屆DSE（香港中學文憑考試）考生，因此目前減至每周只練一次網球。她是個有香港排名的球手，目前女子單打排第15位，曾在2022年贏得全港網球公開賽U18組別女單及女雙冠軍。今次已是她第二次參加港運會，紫琳認為賽制有別一般比賽，尤其是刁時（deuce）只打一分，壓力相當大，同時指出賽事「幾好玩，之後都會玩」。

港運會網球賽事獨特賽制：



趁此簡單解釋一下港運會網球賽事賽制，跟其他賽事的分別。大多數本地及國際網球賽事，都會採取每盤6局、3盤2勝或5盤3勝賽制，港運會網球賽事以一盤過決勝，先取8局者勝。



刁時（deuce）方面，也是有別於慣常雙方打成40：40平手時，需連取多兩分才獲勝的機制，而是採用只打一分的「刁時：關鍵一分，接球者決定」（Deuce, Deciding Point, Receiver's Choice），意思是刁時只打一分，而且由接發球一方決定在哪個場區接發球（亦即是決定發球者在哪個場區發球），這個玩法令比賽變數更大，亦更刺激。



好戲在後頭，全日壓軸的男子單打B組決賽九龍城區代表伍凌峰與油尖旺區代表雷宅仁（Gianni Rauti）合演一場扣人心弦的激戰。兩人都是16歲，同為有本地排名的球手，Gianni香港男單排名44、U18男單排名21、U16男單排名第9，伍凌峰則在U18男單排名第7，實力旗鼓相當，今仗雙方無論力量、速度以至擊球和落點均質素相當之高。

Gianni入局較快，開賽初段先聲奪人，保住發球局後兩度破發再保發，就算伍凌峰亦曾破發，Gianni仍以4：1遙遙領前。伍凌峰劣勢中沉着應戰，連取3局下追平4：4，雙方各保發球局之後，伍凌峰尾段愈戰愈勇，把握Gianni失誤頻頻連搶4局，終以8：5後上反勝贏得冠軍。

九龍城區代表伍凌峰成為今屆港運會網球男子單打B組冠軍。

凌峰賽後分享反勝關鍵，「開頭對手好入局，發揮較佳，只好逐分逐分打，趁對方失誤時好好把握」，特別是刁時只打一分賽制下，關鍵分時「叫自己要冷靜，不要急。」

他說3歲那年跟爸爸到球場玩，從此開啟網球之路，因此要「多謝爹哋」，平時會跟爸爸一起打球，問他為何不跟對方組隊打雙打，凌峰卻耍手擰頭說不，笑言水平遠不及爸爸，「不想連累他」。

+ 2

他認為自己尚有進步空間，「會繼續打，希望之後愈打愈好」，就讀拔萃男書院的凌峰以DBS師兄黃澤林（Coleman）為偶像和目標，即使目前有一段距離，但他覺得在足夠訓練和教練指導下，仍有可能追上。

一年後考DSE，凌峰對於是否轉打職業，有個務實的考慮——發育情況，看看自己還能長高多少，哪怕機會較細，不排除日後會隨Coleman前赴西班牙學藝。對於港運會賽事，他表示，「幾好玩，是個非常好的活動，學到嘢又可以得到經驗」。

第九屆全港運動會網球B組賽事得獎者大合照。

總結今屆網球賽事，各組贏家分散多區，當中以獲得兩冠、四亞、兩季的油尖旺區最為突出，西貢區包辦女子雙打A組及C組雙冠，九龍城區亦獲得男單B組和男雙C組兩項冠軍。

第九屆港運會的網球項目已經在5月26日圓滿結束，接下來尚有更多精彩激烈的賽事值得留意。如欲重溫網球兩個決賽日完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道，A組賽事決賽可按此，B組及C組賽事決賽可按此。

所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站。