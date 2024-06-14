七一｜青衣東北公園變親子嬉水場慶回歸設水槍迷宮　6.20起派門票

​為慶祝香港特別行政區成立27周年，康文署將於7月1日（星期一）在青衣東北公園舉辦以嬉水為主題的「親子水樂慶回歸嘉年華」，提供不同類型的免費親子活動，讓市民親子同樂，嬉水消暑度假日，有關門票將於下周四（20日）免費派發，每人最多索取4張。



康文署於7月1日在青衣東北公園舉行以嬉水為主題的「親子水樂慶回歸嘉年華」。（資料圖片）

該活動將於7月1日上午9時至下午12時半，在青衣東北公園人造草地足球場設置大型嬉水遊戲，包括水槍迷宮、水上滾筒及充氣水池等，供市民一家大小在炎炎夏日，透過暢玩不同類型的嬉水遊戲消暑解熱。

活動分三節進行，分別為上午9時至10時、上午10時15分至11時15分及上午11時30分至下午12時30分。有興趣的市民可於6月20日（星期四）上午8時30分起，親臨葵青區康樂事務辦事處或青衣東北公園辦事處索取嬉水遊戲區的入場門票，每人最多索取4張，先到先得，派完即止。另有少量名額可供市民於7月1日即場參加，額滿即止。

當日上午9時至下午1時，公園內的戶外籃球場及露天廣場亦設有多項有趣好玩的親子互動遊戲，歡迎市民參加，費用全免。

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