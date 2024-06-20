大埔東昌街泳池將停開　建築署證天花塗層剝落　或按合約追承建商

大埔東昌街游泳池啟用未到兩年，因天花塗層出現剝落，須額外進行塗層修繕工程，提早於7月2日暫停開放，至10月底也不會開放。建築署最新回覆指，泳館天花塗層出現局部剝落或空鼓情況，因此提早暫停開放，以便進行全面檢查，了解塗層剝落及空鼓原因，修繕工程會由原承建商興勝建築有限公司負責。署方又指，泳館天花塗層在工程施工期間未發現有異常情況，如有需要，會按合約條款跟進。



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泳池啟用未足兩年

大埔東昌街康體大樓內的東昌街游泳池啟用未足兩年，《香港01》近日收到東昌街游泳池內的相片，見到其中一個泳池天花位置設有多個白色網，用以阻隔剝落的天花。上述情況也導致游泳池提早至7月2日暫停開放，連同年度例行維修及保養工程，游泳池至10月底也不會開放。

康文署昨日（19日）回覆確認，游泳池頂部的部份鋼結構塗層出現剝落，有關工程部門雖已進行初步維修及保護的工作，減少即時剝落，但為安全起見及防止情況出現惡化，需要就塗層作全面檢查及修葺。

泳館天花塗層出現局部剝落或空鼓

建築署今日（20日）回覆則提到，泳館天花塗層出現局部剝落或空鼓情況，因此將提早於7月初暫停開放，以便署方進行全面檢查，了解塗層剝落及空鼓原因。相關修繕工程會由原承建商興勝建築有限公司盡快完成。

建築署：施工期間無異常、將全面檢查

建築署稱，泳館天花塗層在工程施工期間未發現有異常情況，如有需要，會按合約條款跟進。