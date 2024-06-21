深水埗鴨形吉祥物「深Duck」面世　理大設計學院打造供市民打卡

民政事務總署早前撥款100萬元予各區，供每區設立新「打卡」地標。其中深水埗區邀請理工大學設計學院師生，為該區度身打造出鴨形吉祥物「深Duck」，未來會在深水埗區不同景點出沒，供市民近距離「打卡」合照。



深水埗區邀請理工大學設計學院師生，為該區度身打造出鴨形吉祥物「深Duck」（民政事務總署 Facebook）

「深Duck」由設計學院師生，就深水埗社區營造計劃提出，並以區內著名街道鴨寮街，及布藝文化為設計藍本而推出。民政事務總署指，「深Duck」性格外向熱情，充滿愛心同好奇心，英文名是予人感覺「好親切」的Sammy。

深水埗區吉祥物「深Duck」以區內著名街道鴨寮街，及布藝文化為設計藍本。（民政事務總署 Facebook圖片）

深水埗民政專員黃昕然向街坊介紹「深Duck」。（民政事務總署 Facebook圖片）

深水埗民政處現時在麗閣商場對出中央空地，展出一大一細的「深Duck」展品，未來則會在區內其他景點展出。

「設計深度行」辦「大虹三部曲」展覽 展出各式各樣霓虹燈牌

此外，香港設計中心位於深水埗的基地周二（18日）透過「設計深度行」，在Bridge+空間舉辦「大虹三部曲」展覽，展出各式各樣霓虹燈牌。活動特別邀請了霓虹藝術家劉浩輝先生，為「大虹三部曲」展覽進行霓虹燈飾設計分享，加深參加者對霓虹燈歷史、製作及用途的了解，期望可以將這一門傳統工藝繼續傳承下去。

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