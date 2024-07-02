中國企業協會助萬戶基層換LED節能燈膽　本月深水埗先行

「萬家燈火」啟動禮今日（2日）在宣道國際學校舉行。這計劃由中國企業協會牽頭組織，期望7月為一萬戶基層居民更換LED節能燈膽，計劃獲得中國華電集團有限公司捐款100萬元支持，華潤隆地及香港善美建業工友之家等機構提供專業技術人員作為義工支援。



「民政及青年事務局局長麥美娟(右起第七)主持「萬家燈火」啟動禮，計劃為一萬戶基層家庭更換環保LED 燈膽。（陳麗娟攝）

承辦機構潤愛同行代表說，今個月首先在深水埗展開計劃，免費為一萬戶基層家庭更換環保LED燈膽，希望幫助市民節省電費開支，也可減少社會整體的碳排放。有關計劃8月將推廣至全港18區。

81歲深水埗溫婆婆啟動禮後接受採訪。（陳麗娟攝）

居住在深水埗的81歲温婆婆歡迎這個計劃，她相信，又說現時每月電費約250元，估計更換LED燈泡後，電費會減少一百元、同時又可以節能。

義工余先生啟動禮後接受採訪。（陳麗娟攝）

義工余先生表示，非常高興能參與「萬家燈火」計劃，協助基層街坊更換燈膽。他說自己的孫兒也在學校報名、擔任「萬家燈火」的義工，並已幫助3、4戶居民更換了LED 燈膽。

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萬家燈火活動由香港中國企業協會主辦，中國華電集團有限公司全力支持，潤愛同行承辦，並獲得香港善美建業工友之家及深水埗民政事務處的支持。

主持啟動禮的包括，民政及青年事務局局長麥美娟，中聯辦經濟部副部長郭韶偉，中聯辦九龍工作部副部長祝小東，香港中國企業協會副會長兼總裁于曉，中國華電品牌與宣傳中心主任伊建偉、中國華電海外資產董事長馬健勇，華潤隆地總經理張偉、行政會議召集人葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、以及深水埗民政事務處官員等。

登記由7月1日開始，一萬戶名額登記完即止。第一批在深水埗開展試點，第二批推廣至全港各區，兩批名額共一萬戶。受惠市民包括劏房住戶、獨居長者、雙老、行動不便人士等，深水埗區居民即日起可到區議員辦事處、潤愛同行社區服務中心等登記。市民也可以透過潤愛同行流動程序登記成為義工。