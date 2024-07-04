小紅書｜內地客湧堅尼地城海旁網紅點衝馬路打卡　警方接51宗投訴

西環堅尼地城新海旁在內地社交平台「小紅書」推介下，近年成為內地旅客的「打卡」熱點，但因部分路段沒有行人路，旅客往往衝出馬路拍攝，險象環生，出現不少問題。自去年2月本港與內地恢復通關後，警方共接獲51宗相關投訴，更於今年聯同中西區關愛隊在該處進行了9次宣傳教育，提醒旅客注意道路安全。

西環堅尼地城海旁為內地網紅打卡熱點，更常有排隊人龍等候影路牌。（資料圖片/鄧宇詩攝）

根據警方回覆中西區區議會指出，堅尼地城新海旁近年已成為遊客的打卡熱點，由去年 2月與內地恢復通關至今，警方共接獲51宗相關投訴，主要是針對遊客打卡行為阻礙路經的行人及車輛，對新海旁附近道路的構成安全隱患。

警方又指，為了配合推動本港旅遊業，同時有效保障該處一帶的道路安全，西區警區於今年開始採取多管齊下的應對策略，於遊客高峰期實施人群管理及交通管制，並聯同中西區關愛隊於上址分別進行了9次的宣傳教育活動，提醒遊客注意道路安全，有關宣傳亦透過小红書等社交平台對外發放。

警方形容，該策略實行後效果顯著，到上址打卡的遊客秩序良好，走出馬路的不安全行為大大減少。至於針對遊客的相關投訴，亦由今年第一季的10宗大幅減至第二季的1宗。

(資料圖片/余月明攝)

另外，民政處亦回覆中西區區議會指出，過去兩年共收到兩宗有關堅尼地城新海旁打卡活動的投訴，主要涉及遊人於馬路上拍照的安全問題。該處已於去年 6 月在堅尼地城新海旁的防撞欄，增設更明顯的告示牌，並於今年4月再增設簡體中文告示牌，配合現有繁體中文及英文告示牌，全面提醒遊人注意安全。同時，民政處亦按警方建議，上月在堅尼地城新海旁路旁兩端加設告示牌，提醒遊人切勿進入海堤範圍。

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