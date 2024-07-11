城巴氫能巴士170號線周日首航　連過三行車隧道　行勻港九及新界

城巴今日（11日)宣布，全港首輛雙層氫能巴士將於周日（14日）首次行駛行車隧道，以170號線接載顧客。首班氫能巴士將於當日下午1時30分由華富（中）開往沙田站，連續行駛香港仔隧道、海底隧道及獅子山隧道，行勻港九及新界，成為本港唯一專營巴士路線能同時通過三條收費隧道。



城巴今日宣布，全港首輛雙層氫能巴士將於周日（14日）首次通過行車隧道，行駛170號線接載顧客。（資料圖片/陳葦慈攝）

途經香港仔隧道、海底隧道及獅子山隧道

現行法例下氫能巴士不可駛入隧道，不過政府早前表示，在符合相關指引的情況下可以行走隧道。城巴今日（11日)宣布，全港首輛雙層氫能巴士將於周日（14日）首次通過行車隧道，行駛170號線接載乘客。在城巴45周年誌慶，以及政府發表《香港氫能發展策略》的重要時刻，氫能巴士衝破地域限制，首度進駐港島及新界區，更一次過行經三條隧道，讓全港市民及旅客體驗新「氫」交通模式。

城巴指，首班過海氫能巴士編定於周日（14日）下午1時30分，由華富（中）開往沙田站。其行駛的城巴170號線，途經香港仔隧道、海底隧道及獅子山隧道，乃本港唯一專營巴士路線能同時通過三條收費隧道；170號線亦是城巴於1993年接辦中巴路線推出「26新里程」當中重要一員，並即時提升為全線空調服務。

城巴今日（11日)宣布，全港首輛雙層氫能巴士將於周日（14日）首次通過行車隧道，行駛170號線接載顧客。

全港首輛雙層氫能巴士今年2月率先投入載客服務

城巴又表示，零排放轉型計劃「#MissionZero」致力協助香港邁向碳中和，承諾於2045年全面使用零排放巴士。全港首輛雙層氫能巴士於今年2月率先投入載客服務，行駛三條九龍區路線，包括20號窩打老道線、22M號線及20A號彌敦道線。城巴指，量產型氫能巴士的續航力媲美柴油巴士，預計適合行駛大部分路線及滿足每輛巴士每日的營運需要，實現「一換一」替代柴油巴士的目標。

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氫能巴士首航過海170號線班次如下：

開出地點：華富（中）

編訂開出時間：下午01：30

開出地點：沙田站

編訂開出時間：下午03：40