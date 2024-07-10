怡東酒店舊址重建甲廈One Causeway Bay　明年次季開業、置地管理

由文華東方酒店集團發展的港島壹號中心One Causeway Bay（怡東酒店舊址）將於2025年第二季開業。該項目舉行平頂儀式。



該甲級商業發展項目由世界著名建築師事務所 Kohn Pederson Fox 擔任建築設計，而首席建築師事務所則為呂元祥建築師事務所。

置地公司負責管理

港島壹號中心為一幢多用途商廈，落成後將提供一共24 層、500,000 平方呎的甲級寫字樓；另設總面積達 55,000 平方呎的5層零售空間，當中包括天台酒吧和餐廳。該項目將由置地公司負責管理。置地公司是著名的上市物業投資、管理及發展集團，在亞洲主要城市持有及管理超過900萬平方呎優質商業資產。

文華東方酒店集團行政總裁 Laurent Kleitman 表示，港島壹號中心致力為香港塑造嶄新工作空間。承載著標誌性怡東酒店的歷史，該項目為香港辦公室市場引入獨特的商務空間，以助企業拓展業務。此重建計劃以可持續發展為核心，樂見該項目已得到相關認證。更重要的是，這個發展和投資項目展現了集團對香港未來的承諾和信心。

項目位處於歷史悠久的「香港第一號地段」，是商人詹姆斯 · 馬地臣 (James Matheson) 於1841年在香港投得的首幅公開拍賣土地，也正是「港島壹號中心」的名字由來。從1973至2019年間，該址為著名的怡東酒店所在地，目前繼續由文華東方酒店集團所持有。