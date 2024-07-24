觀塘重建｜社署提建5項設施　包括長者日間護理中心及院舍外展

市建局位於觀塘市中心重建項目的第4及第5發展區，有預留興建「政府、機構或社區設施」，社會福利署計劃開設5項服務，主要對象為長者、殘疾和離婚人士家庭，當中包括設立提供60個名額的長者日間護理中心。社署表示，如獲觀塘區議會支持，將申請撥款，着手興建這些福利設施。



觀塘重建土地平整工程。（資料圖片／市建局）

觀塘重建中，臨時土地上的政府用地構思圖。（資料圖片／市建局）

觀塘市中心重建項目內的第4及第5發展區，地盤總面積24,620平方米，市建局去年把這幅地由商業改劃為混合發展，並加入住宅發展元素，當中預留面積作「政府、機構或社區設施」。

社會福利署7月向觀塘區議會提交文件，表示基於目前的服務發展及在觀塘重建項目許可情況下，社署擬設置津助福利設施，以增加服務名額並滿足受惠對象的服務需求。

社署計劃在觀塘重建項目開設5項服務，包括：



-長者日間護理中心

-長者鄰舍中心（分處）

-共享親職支援中心

-私營殘疾人士院舍專業外展服務

-安老院舍外展專業服務



2019年3月，保良局荃灣長者日間護理中心開幕，提供88個恆常服務名額。（資料圖片／保良局）

社署表示，如獲觀塘區議會支持，會就以上福利設施根據既定程序申請撥款，支付其建築費，待工程完成，署方便透過徵求建議書，挑選合適的營辦機構，負責營運這些新的福利設施。但文件未提及預算費用多少。'''