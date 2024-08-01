加價潮｜運輸署大削加幅　批准愉景灣渡輪8.11起加價逾14%

愉景灣航運早前向運輸署申請調整中環至愉景灣渡輪航線票價，建議大幅加價6成，消息於今年3月曝光，惹來居民反彈。運輸署近日表示，已審核愉景灣航運提交渡輪服務的營運及財務數據，在參考地區人士的意見，並審慎考慮各因素後，決定大幅下調其申請的加幅，並批准於8月11日起實施新票價，新加幅為14%至21%，其中以已登記八達通卡繳費的收費，成人由現時33.5元，加至38.2元。



中環至愉景灣渡輪8月11日將加價。（Google map圖片）

中環至愉景灣渡輪8月11日將加價。（資料圖片/黃偉民攝）

愉景灣航運較早前向運輸署申請，調整中環至愉景灣渡輪航線票價，各票種的票價均較現時增加約60%，以提高該航線的財務可行性。建議成人的單程票價將分別由33.5元，調高至53.6元（以已登記八達通繳付）等加幅。

運輸署向離島區議會提交文件，表示已審核愉景灣航運提交有關渡輪服務的營運及財務數據，在處理票價調整申請期間，已仔細參閱收集到的地區人士的意見，並審慎考慮各項相關因素，包括愉景灣航運的財政狀況、營運成本、收入及回報變動的預測，過往渡輪服務表現，及公眾對渡輪票價調整的接受程度等。

運輸署認為，該航線申請調整票價有數據支持，適度的票價調整有助改善愉景灣航運的財政狀況，使該渡輪服務得以維持運作。因此，決定在顯著下調愉景灣航運的申請加幅後，批准其票價調整申請，實施日期為8月11日。

中環至愉景灣渡輪航線有4種收費方式，如以已登記八達通繳付為例，成人票價由現時的33.5元，加至38.2元，加幅約14%；如以非登記八達通或現金繳付，成人票價由46元，加至55.8元，加幅約21%；如以「T卡」包括20程數，成人票價由730元，加至884元，加幅約21%。

愉景灣航運「中環－愉景灣」加價前後比對。（運輸署文件）

運輸署表示，中環至愉景灣航線自2018年6月加價今已6年，每年乘客量均較2018/19年度低約 11.7%至 21.3%，經營成本像工資及燃料等則不斷上升，導致該航線的收入未能彌補其上升的經營成本。

此外，考慮到上次加價後的累計消費物價指數至今已有雙位數字的升幅，適度的票價調整，可使該航線服務得以繼續維持運作，為愉景灣居民及訪客提供水路交通服務。

運輸署會繼續鼓勵愉景灣航運研究引入更多非票務收入的來源等，以配合乘客的公共交通服務的實際需要，亦可紓緩公司的財政壓力。