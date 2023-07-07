愉景灣隧道通車23年首提出加價　申提高$5至$25　的士維持免費

愉景灣隧道有限公司在6月底向離島區議會提交調整隧道費用建議，收費上調介乎5元至25元，而離開的車輛則維持不收費。另外，公司亦維持免收的士隧道費用的政策，務求減低對市民日常出行的影響。



愉景灣隧道有限公司解釋，隧道的交通流量及增幅有限，2022年期間，隧道平均每日雙向交通流量只有約2,300架次，當中近一半為的士。為確保業務的財政穩健及可持續發展，故公司決定在愉景灣隧道通車23年以來，首次向政府申請調整隧道收費。



愉景灣隧道有限公司建議上調愉景灣隧道5元至25元。（資料圖片／維基百科）

只加入愉景灣收費 離開車輛維持免費

據離島區議會文件顯示，愉景灣隧道有限公司建議向進入愉景灣的車輛，上調收費介乎5 至25元，而離開的車輛則維持不收費，有關建議在諮詢區議會及持分者後，會考慮向政府提交。

公司發言人解釋，儘管運輸署在2014年批准進一步開放隧道予的士及相關公共巴士使用，惟隧道的交通流量及增幅依然有限。2022 年期間，隧道平均每日雙向交通流量只有約2,300架次，當中的士佔約47%、巴士佔約20% （當中超過85%為居民巴士），其餘大部份為建築公司、裝修公司、合約服務營辦商或貨品供應商使用的商用車輛，包括輕型貨車（約 25%）、中型貨車（約 6%）及重型貨車（約 1%）。

隧道公司：預留費用推不停車繳費服務

愉景灣隧道有限公司表示，未來數年公司亦需要進行較大型的維修及系統更新項目，包括：每兩年對隧道管道結構進行檢查及相應翻新、於未來五年內進行通訊系統、交通監察及訊號控制系統數碼化、以及包括預備為不停車繳費服務推行時，隧道收費系統更新等，支出絕對龐大。

為確保業務的財政穩健及可持續發展，故公司決定在愉景灣隧道通車23年以來，首次向政府申請調整隧道收費。