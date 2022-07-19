粉嶺北古洞北擬放寬住宅地積比最多30%　文錦渡以南擬建公營房屋

上任特首林鄭月娥在任最後一份《施政報告》提出「北部都會區」發展計劃，預料可額外提供16.5萬至18.6萬伙住宅單位。當時政府消息提到，將會提高發展地積比，以增加潛在單住宅單位供應。

規劃署最新文件顯示，擬放寬古洞北和粉嶺北現有住宅用地的發展密度，當中公營房屋用地的密度將會放寬三成，而私人樓宇發展則可放寬兩成，以增加房屋供應，是當局首次披露提高北區發展密度的細節。當局亦擬改劃鄰近深圳文錦渡、面向上水梧桐河的兩幅用地，發展公營房屋，預料合共可提供4,300伙，有關建議將會交由城規會考慮。



文件指出，規劃署建議改劃粉嶺北第5及第6區的部份用地，以發展公營房屋，兩幅毗連用地面向梧桐河，位處在馬會道。當中第5區的擬議公營房屋發展地盤佔地約2.15公頃，將會以地積比4.85倍發展，預料可提供2,400伙；而第6區則會增加地積比至6.5倍，地盤佔地約1.5公頃，預料可提供1,900伙。

粉嶺北第3區文錦渡路以東的用地則會改劃，以興建多層巴士車廠，以重置區內現有巴士車廠，及預留作新的巴士車廠以應付未來需求，該址同時會預留空間作公共貨車停車場之用，以應付地區需求。

取消商貿、科技園地 改劃私人房屋發展 增加地積比

另外，當局又建議將古洞北第32及34區的「商貿及科技園」用地，改劃為住宅地帶，作私人房屋發展，前者佔地約2公頃，後者面積僅約0.9公頃，擬議一併將地積比率由3倍增4.2倍，預料可提供約1,780伙。

古洞北有新醫院

財政司副司長黃偉綸早前「賣關子」，將於北部都會區興建三間大型醫院，文件顯示，位於古洞北第28區的「政府、機構或社區」用地已預留作醫院用途，為配合醫務衞生局將該院規模增至1,600張床位的建議，故亦會將該用地的高度限制由10層增至主基準水平上130米，連同即將改劃的毗鄰用地，整幅醫院用地佔地約4.34公頃。

根據Google街景今年4月圖片，擬建醫院的地皮已圍上土木工程拓展處的圍板，相信工程現已動工。（Google Map截圖）

根據文件的位置圖，醫院位於粉嶺公路的側邊，另一側是私人屋苑「歐意花園」，該址亦毗鄰已落實重建的15所私營安老院舍「石仔嶺花園」。根據Google街景今年4月圖片，該處已圍上土木工程拓展處的圍板，相信興建醫院的工程現已動工。

至於現有已規劃的土地方面，文件指出，當局已檢視古洞北和粉嶺北現有住宅用地的發展密度，為增加房屋供應，建議將公、私營房屋用地的發展密度，分別放寬三成和兩成，有關地貿積比率和高度限制的放寬建議，將會交由城規會考慮。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼

