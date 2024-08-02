大埔樂善村居民聲稱來回市中心需2小時　官員議員實測15分鐘可到

香港社區組織協會於7月26日聯同基層市民，到立法會申訴大埔汀角路「樂善村」配套不足，有居民指每日來回大埔市中心需要近2小時。房屋局副局長戴尚誠昨日(1日）與當日接收申訴文件的立法會議員陳學鋒一起實地視察，表示繁忙時間乘小巴到大埔市中心不過15分鐘，非常肯定「樂善村」的工作及當中的意義。



何永賢社交媒體發文：乘小巴到大埔市中心不到15分鐘

房屋局局長何永賢今日（2日）在社交媒體發文，指昨日戴尚誠與陳學鋒到「樂善村」視察，有小巴以該村為總站提供繁忙時間服務，沿路去到大埔市中心，也不過15分鐘，村外路口也有巴士站和其他小巴服務。

何永賢續指，戴與陳亦參觀了由「南昌220」重置過來的單位，以及新建單位，稱全部都樸素但溫馨，空間實用，景觀翠綠舒適。她又表示，營運機構樂善堂職員介紹了村內配套支援，包括透過機構善款與中電的贊助而為單位配置的冷氣機、熱水爐、電燈，另外機構亦設「適應課程」支援居民適應新環境，並不時舉辧活動。

至於有申訴指到市區買藥路遠，何永賢稱有配藥需要的居民可到樂善堂大埔寶湖道的「社區藥房」，以優惠價配藥，形容「照顧非常全面」。她表示團隊視察過後，都非常肯定「樂善村」的工作及意義，「相信這樣的居住環境，加上營運機構的支援，絕對可以讓基層市民獲得更好的照顧。」

鄰近廠房招募人手生產月餅 稱為居民提供就業支援

何永賢補充，「樂善村」鄰近大埔工業邨，有廠房希望招募人手協助月餅生產，樂善堂主動與企業聯繫，可安排招聘活動。同時，由於獲得香港賽馬會慈善信託基金的贊助，樂善堂也會安排居民參與「賽馬會躍見新生活」，讓他們獲得增強家庭能力、提升事業發展、促進社區連結等全方面支援。

她指議員亦建議營運機構為居民團購生活用品，增加項目對居民的吸引力；並多舉辦導賞團，讓有需要的市民更了解項目實況。

她重申今年是過渡性房屋的「收成期」，房屋局及不同過渡性房屋項目的營運機構都會繼續做好宣傳工作，讓更多有需要的市民有充足資訊，為自己、為家人作改變生活的更好選擇。