過渡性房屋｜樂善堂大埔「樂善村」開始接受申請　月租2115元起

樂善堂社會房屋計劃「樂屋」- 大埔「樂善村」過渡性房屋項目現正接受申請，提供 1,236個過渡性社會房屋單位，預計今年年底完成工程及陸續入伙，房屋局團隊除撥款資助工程費用外，亦提供專業技術支援及協助政府部門之間的協調工作。



項目基本申請資格分甲類及乙類，前者為現正輪候公屋3年或以上；後者為輪候公屋不足3年，居於不適切房屋或急需社區支援的家庭。入息方面，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%者優先，租金方面綜援家庭會按照租金津貼上限，低收入家庭將按家庭人數及單位面積釐訂。

大埔「樂善村」申請資格。(樂善堂圖片)

項目採用組裝合成建築法興建，樓高4層，受惠人數約1,900人，每單位設有煮食空間，以及獨立洗手間連淋浴間，租期不少於兩年，第一輪截止日期為9月30日，第二輪為11月15日。

大埔「樂善村」平均面積及租金。(樂善堂圖片)

樂善堂表示，樂善村項目土地由會德豐地產以象徵式租金租出，面積約156,000平方呎，同時負責項目的前期規劃、地盤的基本平整工程、技術支援和地區協調工作，該會表示有賴各界合作伙伴的支持，項目方能克服各種挑戰，順利推行。

樂善堂指樂善村項目綠色社區為主題，實踐環保概念，首次將原先位於南昌街之組裝合成過渡性房屋模件拆裝，並在樂善村內重新組裝，工程於上月順利完成。同時，項目獲香港賽馬會慈善信託基金撥款贊助建立「樂屋」社區康健中心，以及推行全方位家庭支援，包括就業、財務管理、建立社區資本等，旨在協助家庭持續發展，建立向上流動的資本，改善跨代貧窮問題。

是次項目亦獲中電資助247萬元支援購買節能家電予住戶。樂善堂主席李聖根更動用「樂善堂李聖根社會房屋種子基金」中330萬元贊助部份家電及公共空間之硬件開支，以示支持。