十一國慶｜西九文化區嘉年華機械人表演　油尖旺750間商戶有優惠

十一國慶當日，西九文化區竹翠公園舉行多項活動，包括機械人表演、探索未來博覽嘉年華及舞蹈表演，市民更可獲得西九文化區餐廳折扣券，以及油尖旺區內750間商戶的優惠。



10月1日當日，西九文化區竹翠公園將舉行「國慶同行 油尖旺 跑出個未來」活動，將展示內地人工智能（AI）機械人，由機械人表演舞蹈。此外，同場會舉行探索未來博覽嘉年華，市民可與教育機械人互動，並可欣賞無人機足球比賽。

場內亦會展示中國紅旗轎車、中電綠D班百變環保車及城巴單層電動巴士，並邀請拔萃男書院機械人隊將展示破世界紀錄的機械人，活動主舞台亦有科幻舞蹈和中國傳統舞蹈表演。

此外，即日起至11月30日油尖旺區舉行國慶購物節，市民可獲得超過750間商戶的優惠，包括區內多間店舖、食肆。而10月1日舉行的2024年國慶旅遊購物節亦會提供西九文化區餐廳折扣券，吸引市民參與。