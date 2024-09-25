織善社區｜周耀輝等星級創作人夥年輕人　走入深水埗共譜社區之歌

在深水埗這個舊社區，一群年輕音樂創作人，譜寫出6首動人、屬於深水埗的樂章。「織善社區」的年青人創作企劃「五條線織出善」，由著名音樂創作人周耀輝與馮穎琪共同創辦的音樂社企「一個人一首歌」，招募了20多位才華橫溢的年輕創作者。這些年輕人雖然背景各異，卻都對深水埗懷著深深的好奇和熱愛。



有些學員從小在深水埗長大，對這個社區有着濃厚的感情；也有些來自區外，卻被這裏的樸實無華和親切感所吸引。這個為期8個月的計劃，從去年11月開始，帶領這群年輕人踏上了一段充滿創意和同理心的音樂之旅。他們不僅接受了音樂、文字和影像製作的培訓，更深入社區，用年輕人獨特的視角，創作出屬於深水埗的流行音樂。



「織善社區節」4月28日在深水埗大南街舉行。（「織善社區」提供）

大師指路：編織音樂夢想的基石

為了讓年輕創作者們打好基礎，「五條線織出善」計劃精心安排了一系列大師班，讓學員們有幸向業界翹楚學習作曲、填詞、拍攝和採訪技巧。指導老師包括「一個人一首歌」的共同創辦人馮穎琪和周耀輝，導演及金像獎得獎剪接師李謙明和多重身份資深傳媒及創作人何秀萍等。

除了理論指導，計劃還邀請了一群星級監製導師，如CMgroovy、J1M3、孫曉賢、小塵埃、李偉@RubberBand和Terence "Dull" Liu等，為年輕音樂人的創作注入更多善意和魅力。計劃更邀請了歌手林一峰演唱其中一首作品〈甘苦匠人〉，以動人的歌聲訴說咖啡師堅持理想的故事。

指導老師包括「一個人一首歌」的共同創辦人馮穎琪（右）和周耀輝（左），導演及金像獎得獎剪接師李謙明和多重身份資深傳媒及創作人何秀萍等。（「織善社區」提供）

深入社區：用音符編織真摯情感

在這段充滿挑戰的8個月裏，學員們經歷了無數次的起起落落。從尋找社區故事線索，到訪談歌曲主角，再到詞曲創作和影像製作，每一步都是一次寶貴的學習經歷。有學員說，這個計劃讓一群年輕創作人因為深水埗和音樂而相遇，完美詮釋了「五條線織出善」中「織」字的深層含義。

「落日轉運員」小組的故事特別感人。組員們原本互不相識，卻在為生死教育者「一切從簡」Pasu創作歌曲的過程中，逐漸建立起深厚的默契。他們在創作的道路上相互交織，彼此陪伴，最終成為了彼此生命中重要的夥伴。

「織善社區節」4月28日在深水埗大南街舉行。（「織善社區」提供）

突破界限：以音樂搭建友誼之橋

計劃中一個名為「Speed Dating」的活動，讓學員們有機會直接與社區機構代表對話，深入了解區內的善舉，並以此為靈感創作音樂。「孫仔樣」小組的經歷就是一個例子。他們在活動中認識了「沒有年齡的課室」計劃的負責人Mandy，被她視為長者和幼童的「同班同學」的理念所打動。這份感動最終化作了歌曲〈高年班同學〉，而Mandy也在創作過程中成為了他們的好朋友。

大師班的導師們並沒有過多強調技巧，而是引導學員思考創作者與故事主角之間的關係，教導他們如何設身處地地感受和思考。這種方法讓作品更貼近人心，也讓學員們在與社區人物的互動中模糊了彼此的界限，創造出更有深度的作品。

「織善社區節」4月28日在深水埗大南街舉行。（「織善社區」提供）

社區共鳴：音樂節奏中的深水埗故事

4月28日的織善社區節是學員們首次登台的重要時刻。他們在深水埗大南街的舞台上盡情演奏，用音樂訴說社區的動人故事。除了演出，學員們還與故事主角合作籌備了各種體驗攤位，直接與公眾和居民交流，展現深水埗的人情味。

例如，「浮游者」小組不僅為「閘遊x舖史」的藝術家創作了歌曲，還在社區節上製作並派發小誌（Zine），讓公眾通過音樂認識區內的閘畫藝術和老店文化。「死線終結者」則與「Humain Coffee」店主合作，用一杯咖啡的時間分享了一個堅持追夢的故事。

回顧這段旅程，「一個人一首歌」的共同創辦人馮穎琪感慨道，整個計劃的核心是對年輕人的「相信」。正是這份信任，給予了年輕人充分的空間去發揮創意，讓他們自由地與不同人物交流，最終讓音樂和社區相遇。在這個過程中，音樂不僅成為了故事的載體，更成為了連結人與人之間的橋樑，讓彼此能夠真正地聆聽和看見對方。

織善社區：五條線織出善 Album 歌曲介紹：

1. 甘苦匠人

【五條線織出善】〈甘苦匠人〉林一峰｜送給 Humain Coffee 興仔的歌

2. 接線生

【五條線織出善】〈接線生〉paper girl、Joker 汪子龍｜送給情緒熱線義工 Agnes 的歌

3. 閘女初音

【五條線織出善】〈閘女初音〉陳曉智 Jayson Chan｜送給閘畫藝術家阿楠的歌

4. 魔女宅筆變

5. 我們都是第一次做人

【五條線織出善】〈我們都是第一次做人〉Peterson｜送給遺體修復師伍桂麟的歌

6. 高年班同學

【五條線織出善】〈高年班同學〉MIU 李頌仁｜送給《沒有年齡的課室》項目負責人 Mandy 的歌

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