日夜都繽紛｜深水埗周末辦「尋‧埗」文青市集 網上登記可換禮品
撰文：吳美松
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【18區日夜都繽紛】深水埗近年被稱為文青聚集地，民政事務總署周末（9日）會在通州街天橋底活動空間舉行「尋‧埗」文青市集，共有30個個攤位，包括布藝、皮革同文創產品等本地原創作品，並推城市漫步活動。市民入場登記時可獲文青禮品一份，亦可在網上優先登記。
現場會派發「尋‧埗‧圖」Passport，市民可按地圖在深水埗特色商戶同老店之間漫步，同時享用區內12間商戶提供的折扣優惠。
此外，市民集齊印章後可即場免費換取「尋埗盲盒」，獲取深水埗商戶的禮品換領券；亦可順道遊覽市集旁邊的布料集中地--「深水埗布藝市場」。
「尋‧埗」文青市集
地點：深水埗通州街天橋底活動空間 （深水埗新布藝市場旁）
日期：2024年3月9日
時間：中午12時至下午6時
內容：文青市集攤位、互動展覽區、舞台節目、「尋．埗．圖」Passport 城市漫步
市民可網上登記以換取限量禮品。
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