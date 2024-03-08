日夜都繽紛｜深水埗周末辦「尋‧埗」文青市集　網上登記可換禮品

【18區日夜都繽紛】深水埗近年被稱為文青聚集地，民政事務總署周末（9日）會在通州街天橋底活動空間舉行「尋‧埗」文青市集，共有30個個攤位，包括布藝、皮革同文創產品等本地原創作品，並推城市漫步活動。市民入場登記時可獲文青禮品一份，亦可在網上優先登記。



現場會派發「尋‧埗‧圖」Passport，市民可按地圖在深水埗特色商戶同老店之間漫步，同時享用區內12間商戶提供的折扣優惠。

（民政事務總署Facebook）

此外，市民集齊印章後可即場免費換取「尋埗盲盒」，獲取深水埗商戶的禮品換領券；亦可順道遊覽市集旁邊的布料集中地--「深水埗布藝市場」。

「尋‧埗」文青市集

地點：深水埗通州街天橋底活動空間 （深水埗新布藝市場旁）

日期：2024年3月9日

時間：中午12時至下午6時

內容：文青市集攤位、互動展覽區、舞台節目、「尋．埗．圖」Passport 城市漫步

市民可網上登記以換取限量禮品。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！