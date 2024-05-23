深水埗新棚仔｜本地設計師以「日光橙」色裝飾寓意布藝非夕陽行業
深水埗俗稱「棚仔」的布販集中地去年正式遷入通洲街臨時街市，並更名為「深水埗布藝市場」，當區民政處聯同非牟利機構青年研創就策劃了美化項目「Fabrimark」，並邀請本地設計師Frances Minji為「新棚仔」注入當區元素「重新包裝」。
Frances說，布藝市場在深水埗已有45年歷史，經歷多年蛻變，引證深水埗本地時裝設計界的地位。Frances以「日光橙」為設計的主色調，一來是覺得不少人誤會布藝與其他周邊市場是「夕陽行業」，二來是「日光橙」代表日出，以此寓意香港時裝設計新一頁的開始。設計暫時保留至今年年底，視乎情況或將延長至2025年中。
美化「新棚仔」吸引年青人實踐時裝夢 冀未來發展創意文化產業
深水埗民政處今日（23日）聯同聯同青年研創及本地設計師Frances Minji在布藝市場舉行介紹會，民政事務專員黃昕然在開幕禮中表示，活化布藝市場希望能為時裝設計產業揭開新一章，期望未來能在深水埗區發展更多創意文化產業。他又念了愛爾蘭詩人William Butler Yeats一首與布藝相關的情詩《He wishes for the Cloths of Heaven》，寄語年輕設計師可以在布藝市場開始及實現。
他又表示，若以維持9個月計算，每月成本大約4萬至5萬元左右。透過是次設計，當局希望能突出深水埗的布藝及時裝傳統，再配合香港設計中心的開幕，吸引更多對時裝產業有興趣的人；向區外人士介紹深水埗地區特色。黃昕然指最重要的是吸引有志於時裝設計的年青人在該區實踐夢想。
以「反射」概念突出布匹五花八門 「日光橙」色寓意布藝非夕陽行業
在美國和英國修讀工業設計及時裝設計的Frances Minji表示很喜歡香港舊事物，因此在設計中加入了區內具歷史色彩的建築和圖案，如舊式鐵閘、地磚及舊式的郵箱和路牌等；面向通州街的風動牆設計靈感正是布販常用的四方布辦，每個鏡面飾板的內外正代表不同時代深水埗的人和事。
經常在深水埗區「尋寶」的Frances Minji介紹設計時表示，第一次到布藝市場時，看到對面香港設計中心新會址的玻璃幕牆反映著日落，金黃橙光反射到布藝市場，就像布藝市場內五花八門的布匹一樣呈現不同顏色，於是決定以「反射」為概念去設計。Frances又覺得，有人認為布藝與其他周邊市場是夕陽行業，但現在有很多設計界的持份者加入，故此選用代表日出的「日光橙」色，亦寓意香港時裝設計新一頁的開始。
「新棚仔」配合設計中心打造新地標 吸引設計師交流中西文化
是次活化項目的策展人、青年研創的霍俊熹（Leslie）就表示，是次項目名稱「Fabrimark」是「Fabric (布藝)」與「Landmark（地標）」的結合，他又指日後「新棚仔」或可聯同香港設計中心及玉器市場，將通州街打造成一個新地標，吸引遊客打卡之外，亦能吸引本地及海外設計師進行文化交流，亦可為「新棚仔」注入更多活力及更多人流。
霍俊熹覺得本地有不少設計人才，只是欠缺平台或機遇讓他們去發揮，未來希望藉Fabrimark等新地標，在深水埗街頭籌備更多活動，吸引對時裝設計有興趣的年青人，亦可促進地區經濟發展，為區內居民帶來更有朝氣的社區形象。
布販何先生指，「新棚仔」搬遷後人流較昔日少，而且欠缺宣傳，自己就一直「出錢出力」以私人方式推廣「新棚仔」，希望將布藝行業傳承下去。他期望今次民政處的美化項目可令布藝市場重新進入大眾目光，「一傳十十傳百」下帶旺人流。
▼5月23日 深水埗布藝市場美化項目「Fabrimark」舉行介紹會▼