十一國慶｜油尖旺高科技賀國慶　有機械人表演及無人機足球賽

國慶75周年，各區都有慶祝活動。油尖旺民政事務處、區議會連同九龍社團聯會等組織，今日（10月1日）在西九文化區竹翠公園舉行「國慶同行 油尖旺 跑出個未來」，結合未來博覽嘉年華、科幻表演、人工智能機械人等活動，為區內帶來國慶氣氛。



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油尖旺10月多項活動 包括國慶月購物節

大會主席丁天佑透露，油尖旺區在10月有多項國慶活動，除了現正舉行的國慶月購物節和柏麗美酒佳餚大道，月底還有無人機匯演。而今次活動有高科技機械人在現場表演和展示，體現人與科技的和諧融合。

活動同時進行「探索未來博覽嘉年華」，展示了教育機械人，參加者亦可體驗無人機足球賽，還有多間大學中學的科研展覽。另外亦展出了中國紅旗汽車、中電綠D班百變環保車，以及城巴單層電動巴士。

而尖沙咀九龍公園羅馬廣場今早亦舉辦了「國慶75周年紅旗飄揚齊歡呼」活動，數十名參與者一起拉動一面約10米乘15米的五星紅旗，另外有數十名參加者利用牡丹花圖案砌出「75」字樣。