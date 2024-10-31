直擊全港獨有收費廁所　入黃大仙祠「方便」付$2　善信：唔係好值

入黃大仙祠行個「方便」要畀錢？有網民近日發現黃大仙祠內的公用洗手間，門前竟然設收費入閘機，善信若要解手，必須支付2元才能通過閘機「入場」，引起網民熱議。現場所見，有部份善信和內地團友當簽香油錢付費「入場」，但有女善信認為，該個廁所與一般公廁無異，亦不是打理得特別乾淨，寧願改到鄰近商場借用廁所，她說：「要俾兩蚊唔係好值！」



黃大仙祠內設有收費洗手間，市民需付2元，一米以下小童及65歲或以上長者免費。（吳美松攝）

黃大仙祠內設有收費洗手間，市民需付2元，一米以下小童及65歲或以上長者免費。（吳美松攝）

黃大仙祠內設有收費洗手間，市民需付2元，一米以下小童及65歲或以上長者免費。（吳美松攝）

該座公用廁所設於黃大仙祠正門保安更亭旁，早於3年前已開始收費，門口設付費入閘機，除了一米以下小童及65歲或以上長者可免費使用，其餘善信每次使用都需要支付2元，可以八達通拍卡或支付寶掃二維碼付款，亦可將硬幣投入廁所閘機旁的香油錢箱。

現場所見，今日下午1時，大約半小時內，有十多人進入該收費洗手間，當中包括長者，他們毋需付款，可從閘機旁通道進入洗手間；亦有內地團友因為沒有電子支付，於是掏出人民幣放入香油箱，再進入洗手間；也有不少旅客行前查看，得知要收費後便調頭離去。

其中善信林小姐與友人拜神後，原本打算去洗手間，但見到要收費便打消念頭。她認為該洗手間看起來環境一般，與普通公廁沒甚分別，亦不是特別乾淨，「要畀兩蚊唔係好值」。她又指出，附近商場已有洗手間，如廟方真要收費，至少要將該洗手間弄得更美觀及看起來更整潔。

不過，也有市民持相反意見，周小姐說今日是第一次使用該收費洗手間，認為收費2元「跌都跌咗啦」，而且相信款項可作為香油錢「當做善事」。但她認為洗手間在氣味方面有改善空間。

記者亦曾分別到男女廁視察，發現洗手間與公廁沒大分別，環境尚算整潔，女廁有座廁及蹲廁，而且有兩層，但男廁就只有蹲廁，其中兩格更留有穢物，相信有市民使用後沒有沖廁。有職員表示，廁所每隔一段時間才會有女工清潔。