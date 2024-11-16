大家樂集團推59元軟餐助咀嚼及吞嚥障礙者　連續第三年設食物援助

大家樂集團周五（15日）宣布，今年計劃聯乘集團全新品牌「食得樂」輕嚥料理，推出軟餐，受助對象涵蓋照顧者和咀嚼及吞嚥障礙人士，並會連續第三年推出旗艦社區關愛項目「大家開飯」食物援助計劃，本年度資助總額為1,200萬港元，總受惠人數達4,000人。



大家樂集團周五（15日）宣布，今年計劃聯乘集團全新品牌「食得樂」輕嚥料理，推出軟餐，受助對象涵蓋照顧者和咀嚼及吞嚥障礙人士。（大家樂集團提供）

大家樂集團周五於荃灣D. Park舉行「大家開飯2024‧食得樂」啟動禮，藝人胡楓及羅蘭一同主持啟動儀式，並在活動上分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要。他們認為大家樂集團推出「食得樂」，可以照顧更多人的飲食需要。活動亦邀請來自鄰舍輔導會的受惠人士到場參與聚餐，當中包括有咀嚼及吞嚥障礙的人士，旨在讓不同需要人士同桌共膳。

藝人胡楓及羅蘭一同主持啟動儀式，並在活動上分享身邊朋友都有食用輕嚥食品的需要。他們認為大家樂集團推出「食得樂」，可以照顧更多人的飲食需要。（大家樂集團提供）

「食得樂」輕嚥料理以「重現熟悉滋味 只想您食得快樂」為理念，以專業技術製作符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」的產品。產品特色包括提供IDDSI等級4及等級6的選擇，照顧不同的咀嚼及吞嚥狀況需求；IDDSI等級4的產品特別重塑食材原型，還原食材原貌；提供堂食服務，讓咀嚼及吞嚥障礙人士可與家人同檯用膳，即日起於38間指定大家樂快餐及一粥麵分店有售。

「食得樂」輕嚥料理零售價為59元，有京都骨及豉油雞脾兩款，每款再分為IDDSI等級4（塑型糊餐）及IDDSI等級6（碎餐）。

大家樂集團於2022年首度推出「大家開飯」食物援助計劃，受助人憑「開飯咭」可到大家樂快餐分店免費享用餐膳，過去兩年累計總資助額為2,400萬港元，總受惠人數達7,000人，捐贈飯餐約480,000個。今年踏入第三年，大家樂集團延續去年與鄰舍輔導會的合作，繼續以照顧者為受助對象，同時加入新元素，與更多社福機構包括香港耆康老人福利會、匡智會、基督教香港信義會社會服務部合作，資助咀嚼及吞嚥障礙人士享用「食得樂」輕嚥料理。各合作機構會甄選其網絡下的合資格會員接受資助，同時於11月19日起接受公眾報名。

大家樂集團首席執行官梁可婷表示「大家開飯」踏入第三年，一如既往以關愛社會為宗旨，繼續為照顧者打氣，今年很高興加入新元素，希望照顧到咀嚼及吞嚥障礙人士。

食得樂總經理林志偉則表示香港邁向高齡化社會，對於輕嚥料理的需求日增，而事實上除了長者，其他身體狀況的人士，如胃酸倒流、肌肉纖維化、頭頸癌患者、中風康復者、智障人士等，都有機會受吞嚥問題困擾。「食得樂」可讓吞嚥困難人士可以品嚐熟悉的味道，有尊嚴地重拾飲食的快樂，同時減輕照顧者準備餐膳的壓力。

「食得樂」輕嚥料理銷售點

大家樂快餐

香港島

銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場一樓1, 2及5B號舖

中環干諾道34-37號華懋大廈地庫及一樓

太古城中心一樓121及122號舖

筲箕灣道57-87號太安樓地下及一樓

鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼109號舖

九龍

長沙灣元州街303號元州邨元州商場一樓F21及F22號

美孚新邨第八期百老匯街114B號地下126-8號

九龍彌敦道655號地庫

九龍奧海城一期地下高層UG26及UG35號舖

紅磡黃埔花園百合苑九期2座地下11G

九龍彩虹清水灣道8號匯八坊地庫二層B201A舖

觀塘康寧道11號冠天閣一樓及二樓

新界

荔景賢麗苑商場地下2號鋪

新界青衣青衣城地下G32-33（A部分）號舖

荃灣青山道163-174號昌耀大廈一樓

新界荃灣愉景新城 - 購物商場第二層2031號舖

元朗青山公路118號1樓4號舖

天水圍嘉湖二期地下G47A, G47B, G48A及G48B號舖

屯門屯隆街2號屯門時代廣場南翼1樓23 - 25號鋪

屯門景峰徑2號景峰花園地下G28及G29號舖

將軍澳唐俊街9號PopCorn 2地下G50A號舖

將軍澳新都城第二期地下高層UG033號商舖

馬鞍山頌安邨頌安商場109號舖

沙田第一城第一城中心一樓117B, 120-123號舖

新界沙田顯徑邨顯徑商場303號商舖

大埔南運路9號新達廣場一樓53號

上水新都廣場第一層106D號舖

新界粉嶺名都商場第二層A號舖

東涌富東街6號富東邨富東商場1樓110B號舖

一粥麵

香港島

柴灣杏花村杏花新城地下G38號舖

九龍

九龍紅磡黃埔花園一期地下2B號舖

橫頭磡樂富廣場一樓1113及1114號舖

觀塘麗港城商場一樓85-88號舖

新界

屯門屯隆街1號錦薈坊二層202及203號舖

將軍澳都會駅地下GL-001, GL-006及GL-007號舖

將軍澳新都城中心二期商場UG001-003號舖

馬鞍山新港城中心二樓2243號舖

東涌東堤灣畔商場地下16號舖主要部分

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