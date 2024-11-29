北角東岸公園化身展覽藝術空間　沉浸式體驗維港海濱20年發展

「海濱發展20周年展覽」正在北角「東岸公園主題區」舉行，以沉浸式藝術手法呈現維港20年的發展成果，將「東岸公園主題區」及其防波堤打造成為露天展覽藝術空間。市民大眾可透過展品及相應的二維碼，回顧維港海濱發展的歷史和現況，並透過攝影愛好者們捕捉的畫面，發掘維港不同的美，最後到堤端的「風動幕牆」體驗波光粼粼、海風交響的獨特韻律。



北角「東岸公園主題區」的海濱長廊與防波堤，打造成為露天藝術長廊。（海濱事務委員會圖片）

展覽即日起至明年1月5日免費開放參觀。展覽分3個部份，「海濱20年光影隧道」、「海濱面面觀」及「海堤上的藝廊」，壓軸亮點是防波堤未端設有打卡裝置。

第一部分：「海濱20年光影隧道」

以時間軸方式呈現廿年來維港海濱變化的過程，經歷了「凝聚共識」、「探索交流」及「試驗實踐」三個階段，整合和展示了不少珍貴資料和圖片。亮燈裝置仿照維港海岸線的高低起伏，帶領參觀者回顧每一個重要的歷史瞬間，讓人深切體驗維港不斷蛻變的風采。

「海濱面面觀」使用亮燈裝置展示維多利亞港的海濱地圖，標誌兩岸逐步成形和駁通的臨海公共空間。（海濱事務委員會圖片）

第二部分：「海濱面面觀」

使用亮燈裝置展示維港的海濱地圖，標誌兩岸逐步成形和駁通的臨海公共空間，由西邊的荃灣和堅尼地城，經過尖沙咀、中環、灣仔等中心地帶，一直延伸至啟德、茶果嶺和北角，充分展示海濱事務委員會提倡的海濱發展理念和模式 ，如何在各區海濱空間試驗和實踐，讓參觀者了解海濱空間的共融特點和多樣性，從中傳承海濱發展的經驗與精神。

第三部分：「海堤上的藝廊」

防波堤打造成為露天藝術空間，展出去年《維港海濱攝影及短片創作比賽》「公開組」及「學生組」的得獎佳作，比賽以「維港海濱的最好時光」為主題。海堤上的藝廊將帶領公眾透過攝影愛好者的視角，欣賞維港最美的時光。

壓軸亮點：風動幕牆藝術裝置 融合維港壯麗海岸線

堤端設置的風動幕牆裝置，形成藝術和自然交融的奇妙空間。幕牆以燈光和風動效果隨節日和活動變化，呈獻海濱專屬的嶄新感官體驗，以海和風的聲、畫、流動交織治愈的意境。全新的風動幕牆在白天和夜晚具截然不同美感：藍天白雲映襯下的天際線隨風動幕牆而晃動；到了夜幕降臨，萬家燈火閃爍，聚眾光打造的維港夜景，在光影幕布下展現璀璨迷人一面。

展覽詳情

日期： 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 1 月 5 日

地點：北角「東岸公園主題區」

位置：炮台山屈臣道以西

交通：港鐵炮台山站A出口經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約7分鐘