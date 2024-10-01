國慶優惠︱電影票半價　戲院排長龍　市民：好耐冇睇咁平嘅戲

今日（1日）為中華人民共和國成立75周年，港府牽頭下推出娛樂及交通優惠，其中多間戲院門票一律半價。記者今日到部份戲院視察，有戲院排長龍，大部份電影場次接近滿座。而在假期帶動下，商場人流亦明顯比平日多，氣氛熱鬧。有市民表示，今早在網上查看電影場次，才知悉有票價優惠，專程與女兒看戲。



有戲院外出現人龍。（吳美松攝）

「十一」戲院推半價優惠，部份院線外出現人龍。（吳美松攝）

「十一」戲院推半價優惠，部份院線外出現人龍。（吳美松攝）

戲院外維持20至30人排隊

全港多間戲院推出半價優惠，記者今日中午左右到葵芳新都會廣場百老匯院線視察，售票處外持續有市民排隊，等候隊伍維持約20至30人左右。另有不少市民在旁揀選電影場次，有市民稱「好耐冇睇過咁平嘅戲」。

市民黃先生表示，本來打算與太太入場觀看《志願軍第二部: 存亡之戰》，不過由於場次太早，而且今日只放映一場，所以會改看其他電影。他又指退休後，平日都會與太太入戲院娛樂，所以不是為了「十一」優惠而來。

市民早上才知悉優惠 專程陪女兒睇戲

市民李小姐陪同女兒一起看《我的英雄學院劇場版：You're Next》，她們本來打算周日才看，但李小姐稱，今早在網上查看票價時，發現有半價優惠，於是提早入場觀看。被問到「十一」優惠，她認為，若果可以免費入場較吸引，不過半價優惠已很不錯。

▼10月1日 戲院推出「半價優惠」▼



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▼10月1日 商場人流▼

