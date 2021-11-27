野餐好去處｜5個港島野餐好去處 東岸公園睇維港景！藝術裝置打卡

【港島野餐地點推介】秋高氣爽的天氣就最適合郊遊，不少香港人都喜歡一家大小或與朋友一起野餐，在大自然的環境下一邊聊天一邊分享美食，真的是一個不錯的周末消遣活動！



野餐還可以選擇自己喜歡的食物，或攜帶寵物一同享受假期休閒的時光。以下推薦五個港島區野餐好去處 ，記下來相約朋友一起野餐吧！👇👇👇

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1. 山頂公園

山頂公園就如世外桃源一樣，一般人都很少到達山頂後仍會步行上山到充滿歐式建築的山頂公園。山頂公園擁有以英式庭園為主題的涼亭、噴水池、迷宮，很適合拍照。不過山頂上的天氣較清爽，怕大風的朋友就要記得帶多件褸。

交通：

先乘搭15號巴士到山頂後，下車後沿柯士甸山道走20分鐘。



2.中山紀念公園

中山紀念公園位於西營盤，中間有大圓形草坪與孫中山先生的立像，海傍一帶更可以看到維港的景色。中山紀念公園更設有游泳池和球場，沿岸景色優美，不少人都喜歡到此散步與進行親子活動。

交通：

1）乘搭18X/90B/930X/968/970/970X到「高樂花園，干諾道西」或「中山紀念公園」或「西消防街」下車。

2）乘搭往堅尼地城方向電車到「修打蘭街」82W站，下車後再過天橋步行至中山紀念公園。



3.添馬公園

添馬公園位於中西區，被稱為市區中的綠洲，地理位置優越，鄰近中環政府總部、立法會大樓。不論是日光、日落或是夜景都很吸引人，假日更有很多外籍人士到添馬公園一同野餐和做瑜珈。

交通：

乘搭港鐵到金鐘站A出口，於海富中心上地面，再上扶手電梯，往天橋方向直行（步行約5分鐘）



4.數碼港海濱公園

數碼港海濱公園是由電訊盈科管理，是罕有不是由康樂及文化事務署管理的公園之一。數碼港的地理位置優越，寬廣的沿海公園可以欣賞到海景和日落，同時有大草地和兒童遊樂場，適合小朋友到訪。

交通：

乘搭73/970號巴士到「貝沙灣，數碼港道」下車。



5. 炮台山東岸公園

炮台山東岸公園於今年9月新開放給予公眾入場，位於港島炮台山與天后的交界。炮台山東岸公園提供草地、寵物友善場地、兒童遊樂場，更可以遠眺到維多利亞港的景色。它長約360米的海濱長廊更設有不同的打卡地點，例如以維港為主題的大型字型藝術裝置。

交通：

乘搭港鐵到炮台山站A出口，再步行約7分鐘到東岸公園。



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