活化翠屏河｜發展局指已全面開放河畔長廊　盼成為觀塘新地標

發展局局長甯漢豪今（19日）發表網誌，指近年渠務署致力提升排水設施防洪的能力，同時秉承「綠水青山就是金山銀山」的理念，積極實踐「河畔城市」概念。她指，位於觀塘的翠屏河經活化後，不僅提升了防洪能力，亦改善氣味問題，其河畔長廊亦已全面開放，盼成為觀塘新地標。



觀塘翠屏河原為觀塘明渠，以臭味和不時水浸見稱。甯漢豪指，發展局在2012年倡議活化翠屏河，旨在提升防洪效能，並美化環境、生態和園景美化等改善工程，將明渠活化為優美的河畔空間。渠務署在2020年開展相關工程，早前已完工並正式開放予公眾使用。

渠務署高級工程師溫南豐指，活化工程中有不少挑戰，如團隊需在觀塘區稠密環境下移除原有排洪瓶頸，增強地域性暴雨能力，以符合現時防洪設計標準。此外，團隊又在翠屏河進行挖深工程，並在上游安裝1.2米高的擋水牆，現在翠屏河最高排洪能力達每秒超過150立方米水流，即每17秒就可以填滿一個奧林匹克標準泳池。

此外，渠務署在翠屏河加設智能水閘，適時調節水位，確保河道水量充足，從而避免由乾涸造成的臭味問題。此外，團隊於瑞和街、敬業街和偉發道設置旱季截流器，把雨水渠內受污染的旱季水流堵截，然後分流至污水收集系統處理，減少污染源排入雨水收集系統。

渠務署亦在翠屏河設立6條跨河通道和1個人工浮島，方便市民穿梭。河道旁亦栽種多種植物和生態裝置，如有岩石石為魚類提供棲息和繁衍空間等。近敬業里的河道兩岸，亦保留了超過50棵細葉榕。

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觀塘區議員柯創盛認為，活化後的翠屏河具有排洪、保育和休憩用途，是符合市民期望的設施。他期望，渠務署可以將活化明渠計劃擴展到其他地區，讓更多市民能夠享受優美的河畔空間。

在觀塘區工作市民表示，翠屏河在活化後，臭味有明顯改善；亦有觀塘居民指，翠屏河活化後，經常沿河跑步，欣賞河畔景色。