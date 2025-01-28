年廿九團年飯｜深水埗露宿者獲「明哥」派飯：冬天中有啲溫暖

今日（28日）年廿九大除夕，市民多會一家大小吃團年飯。不過在這個城市，卻有千多名露宿者，深水埗通州街是其中一個聚集點。由深水埗「明哥」陳灼明主理的「北河同行」今日向逾80名露宿者派發飯盒和衣物。適逢近日降溫，有露宿者稱感溫暖，「新年對我已經冇咩特別，以前屋企人斷咗聯絡好多年⋯⋯每年有人嚟派下飯，都叫冬天中有啲溫暖。」



深水埗「北河同行」今日向逾80名露宿者派發飯盒和衣物。(賴卓盈攝）

宿者收：飯餸豐富 會留少少夜晚食

深水埗「北河同行」連續多年向基層長者和露宿者派飯，今年亦不例外。餐廳負責人麗姐今早7點起已準備好飯盒，向逾80名深水埗露宿者派發。飯盒有魚蛋、冬菇、肉餅、雞腿等餸菜，有露宿者收到後形容飯餸豐富，「一餐食唔晒，會留少少夜晚食。」他又表示已連續多年沒慶祝新年，「每日都係咁過啦，冇乜特別。」

露宿7年斷六親 一人團年：新年對我已經冇咩特別

一名不願具名的露宿者說，他在深水埗露宿了至少7年，家人亦因某些原因與他斷絕聯絡，加上他性格孤僻，不喜歡與人交際，故過時過節常常獨自度過。「最多買罐啤酒嚟飲下，但年紀大咗，都唔好飲太多。」

他說：「新年對我已經冇咩特別，同以前屋企人斷咗聯絡好多年……」雖然如此，每年新年，都有不少義工為他送上飯盒、衣服等物資，對此他表示感恩。適逢近日降溫，「每年有人嚟派下飯，都叫冬天中少少溫暖。」

除飯盒和衣服外，「北河同行」亦準備了餅乾和麥當勞餐券給露宿者們。麗姐指，由於他們明日起便會休息放假，故派發餐券，希望露宿者新年期間都能得到溫飽。