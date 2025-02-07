港燈港島南丫島48萬客戶已裝智能電表　10萬用戶下載程式監察用電

港燈表示由2020 年開始，為港島和南丫島所有客戶更換和安裝智能電表，現時已為約八成的客戶，接駁總數超過48萬個智能電表，進度理想亦符合預期，智能電表的安裝會在2025年底完成。港燈指住宅和公司客戶只要下載港燈手機應用程式，配合智能電表提供的數據，可以隨時隨地掌握家居或處所用電狀況，以便有效地落實能源管理。



港燈已成功在港島和南丫島的大部分地區更換智能電表，預計於本年底完成為所有客戶更換和安裝智能電表。（港燈提供圖片)

港燈客戶服務總經理蔡偉民感謝客戶和各物業管理公司的配合，更換和安裝智能電表的進度十分理想。他指電表數碼化後，除可以為客戶提供清晰的用電數據作參考，協助他們管理能源，減少能源開支之外，亦有助香港社會如期達至政府的減碳目標。

他表示，透過智能電表回傳公司的系統數據，可以讓港燈能夠更清晰掌握電網的狀況，有助提升港燈的營運效率和對電網的管理能力。

港燈已成功在港島和南丫島的大部分地區更換智能電表，預計於本年底完成為所有客戶更換和安裝智能電表。（港燈提供圖片)

已更換和安裝智能電表的港燈客戶，無論是住宅或公司客戶，都會收到由港燈發出的個別通知，客戶只需下載港燈應用程式，並登記「網上通」服務，即可輕鬆管理能源。目前已經有超過10萬個用戶下載港燈應用程式。

港燈客戶服務主任向客戶施小姐介紹港燈應用程式如何幫助客戶更有效用電。（港燈提供圖片)

港燈指住宅和公司客戶透過應用程式，可以查看自己處所每日、或者每半小時的用電量，了解自己的用電習慣和模式，從而調整用電和生活習慣。客戶施小姐表示，可以預先設置用電量提示，當達到上次賬單的一個預設百分比時，手機就自動會有訊息提醒，及早作出相應調節，例如把不需要的電器關掉等，節省能源開支，亦有助環保。

港燈製作一系列介紹港燈應用程式的短片，介紹不同的能源管理功能。（港燈提供圖片)

應用程式更利用每天用電數據，幫助客戶預測下期賬單的用電量和電費。港燈指智能電表具有自動遙距讀表的功能，可以為客戶帶來便利，將傳統以人手為賬戶每月讀表的程序變為自動化，無需讀表員進入客戶處所讀表。由於自動讀表全不經人手，將會更為準確，即使在惡劣天氣下亦不會影響讀表，亦無需估算用電量和賬單金額，令客戶可以更準確掌握每月電費的開支。

港燈稱，智能電表更換和安裝工程，主要根據電表位置、電表已使用年期、更換工程的成本效益，以及可以暫停供電的時段等因素，擬定港島和南丫島客戶的安裝次序，分區和分階段進行。預計今年內將完成所有必需的工程。