港燈港島南丫島48萬客戶已裝智能電表 10萬用戶下載程式監察用電
港燈表示由2020 年開始，為港島和南丫島所有客戶更換和安裝智能電表，現時已為約八成的客戶，接駁總數超過48萬個智能電表，進度理想亦符合預期，智能電表的安裝會在2025年底完成。港燈指住宅和公司客戶只要下載港燈手機應用程式，配合智能電表提供的數據，可以隨時隨地掌握家居或處所用電狀況，以便有效地落實能源管理。
港燈客戶服務總經理蔡偉民感謝客戶和各物業管理公司的配合，更換和安裝智能電表的進度十分理想。他指電表數碼化後，除可以為客戶提供清晰的用電數據作參考，協助他們管理能源，減少能源開支之外，亦有助香港社會如期達至政府的減碳目標。
他表示，透過智能電表回傳公司的系統數據，可以讓港燈能夠更清晰掌握電網的狀況，有助提升港燈的營運效率和對電網的管理能力。
已更換和安裝智能電表的港燈客戶，無論是住宅或公司客戶，都會收到由港燈發出的個別通知，客戶只需下載港燈應用程式，並登記「網上通」服務，即可輕鬆管理能源。目前已經有超過10萬個用戶下載港燈應用程式。
港燈指住宅和公司客戶透過應用程式，可以查看自己處所每日、或者每半小時的用電量，了解自己的用電習慣和模式，從而調整用電和生活習慣。客戶施小姐表示，可以預先設置用電量提示，當達到上次賬單的一個預設百分比時，手機就自動會有訊息提醒，及早作出相應調節，例如把不需要的電器關掉等，節省能源開支，亦有助環保。
應用程式更利用每天用電數據，幫助客戶預測下期賬單的用電量和電費。港燈指智能電表具有自動遙距讀表的功能，可以為客戶帶來便利，將傳統以人手為賬戶每月讀表的程序變為自動化，無需讀表員進入客戶處所讀表。由於自動讀表全不經人手，將會更為準確，即使在惡劣天氣下亦不會影響讀表，亦無需估算用電量和賬單金額，令客戶可以更準確掌握每月電費的開支。
港燈稱，智能電表更換和安裝工程，主要根據電表位置、電表已使用年期、更換工程的成本效益，以及可以暫停供電的時段等因素，擬定港島和南丫島客戶的安裝次序，分區和分階段進行。預計今年內將完成所有必需的工程。