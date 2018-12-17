【單車遺民．片】一條單車徑的抗爭　青衣島民：踩車是一種自由　

共享單車去年引入香港，踩單車風氣日盛，假日不少遊人解鎖共享單車就可郊遊去。但除了康樂休憩用途外，把單車用作代步工具又是否可行？

有住在青衣的少女上班不坐公共交通公具，選擇每日由青衣踩共享單車到荃灣的辦公室，只因對她而言那還是一種重奪自由的方法；一群青衣居民組成民間團體「青衣島民」，他們關心區內民生事務，為了表達對單車徑的需求，他們每個月自行舉辦一次單車聚會，從青衣地鐵站出發，在馬路上踩着單車，沿途經過青衣東邊的青衣碼頭、南邊南灣角，再折返到北邊青衣船廠，騎着單車足足繞島一周。他們更積極向政府爭取區內興建單車徑，不但出席不少大小會議旁聽單車徑的討論，甚至自己做了一個計劃書，找來專業人士對青衣規劃單車徑提供實際意見，建議青衣發展單車徑的可行程序及步驟，打算向政府有關部門提出訴求。

今年5月，立法會首次討論發展青衣區內單車徑，當時運輸署指青衣為已發展地區，區內交通繁忙，部分路旁上落客貨活動頻繁，興建單車徑會令單車需來回切線，增加道路安全風險，因此不鼓勵市民在繁忙地區以單車作為交通工具。到底青衣要有單車徑，是否真的難以實行？

拍攝、剪接：黎家浩