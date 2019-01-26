【以色列麻將】拜72歲婆婆為師　小六生魔力橋比賽奪全港第四

72歲的湯婆婆玩魔力橋玩到出神入化，十次有九次都是贏家，連小朋友都想拜她為師。四年前仍是小二生的東照，某日在社區中心看到湯婆婆全神貫注地玩魔力橋（Rummikub ）桌遊，好奇下坐在湯婆婆身旁學「打牌」，一老一少各有章法。東照去年跟湯婆婆一同參加全港魔力橋大賽，最後「師傅」名落孫山，徒兒反而勇奪全港第四名：「佢真係青出於藍勝於藍。」湯婆婆笑咪咪地說。 攝影：歐嘉樂

湯婆婆說話帶有上海口音，經常把李東照的名字讀成「李東少」，東照每次聽到就忍不住叫嚷：「我係東照，唔係東少！」湯婆婆與東照的神情、身形有幾分相似，外人看他俩個活寶貝，還以為是兩婆孫，殊不知毫無血緣關係。

路德會少年中心與長者中心雖然同位於大圍的新翠邨，位置卻不同。直至四年前，長者中心適逢裝修，長者要暫時往少年中心活動，無意中促成長幼共融桌遊組的成立，鼓勵長者與小童一起參與社區活動。現時區內長者不時會到少年中心，與一眾小童玩桌遊，東照與湯婆婆的緣分也由此起。

四年前東照向湯婆婆「拜師學藝」，學習魔力橋玩法；四年過去，東照（中間紅衣）仍舊坐在湯婆婆（右二）身旁，不過早能自己打出一副出色的牌。

做晒功課才能玩

今年就讀小六的東照，平日幾乎每天都會到社區中心參加課餘託管班，由下午四時開始，直至晚上七時才下課。東照每次都快快做完功課，只為爭取時間跟湯婆婆玩。湯婆婆解釋：「要同我哋玩有幾個原則，功課做哂未？功課做晒先玩得。」

四年前東照向湯婆婆「拜師學藝」，學習魔力橋玩法，但對於當年只讀小二的他來說，這些數字牌難以理解，「最初完全聽唔明湯婆婆講咩，咩叫拆牌、咩叫有得走，我都唔知乜嘢叫走！」東照繼續道：「完全唔知佢想表達咩，但係又唔敢問佢咩意思。」東照說，他要花一星期時間，才大致掌握到魔力橋玩法，慢慢為這副變化多端的棋牌著迷。

東照現時就讀小六，不過說話有條理、邏輯清楚，活像一個小大人，玩魔力橋牌時更不時沉思。

輸了便推牌發脾氣

「個個玩牌都想贏，以前東照輸嘅時候會發忟推牌，唔夠牌風，所以我同佢講，如果你唔改脾氣，我唔會同你玩。」湯婆婆說，經過多次勸教，本來脾氣暴躁的東照漸漸學懂沉著應戰。去年東照與湯婆婆一同參加由魔力橋官方舉辦的魔力橋比賽，東照最後奪得全港第四名，湯婆婆反而失落獎項。當日領獎下台時，竟默默對陪同領獎的社工說了一句：「我係湯婆婆教出嚟嘅。」同行職員大為吃驚，沒想到過去脾氣暴躁的東照，現在竟成熟不少，湯婆婆事後聽到也大感窩心。

湯婆婆笑言「恨抱孫」，但兒子久久未婚，來到少年中心見到一大群吵吵鬧鬧的小朋友，她都眉開眼笑，「我當佢哋係自己個孫，你同佢哋講有咩地方做得唔好，佢哋都會改。」

透過桌遊，一長一幼都彼此找到互相的價值：湯婆婆貢獻了人生經驗，換來小朋友的童真對待；東照童言童語，卻明白不少做人道理。問東照，覺得湯婆婆為人如何？他一臉靦腆地說：「覺得佢好好，佢冇收錢，但係又肯教好多小朋友，唔識又唔會發脾氣。」湯婆婆則說：「嚟呢度唔係單單玩牌，我覺得仲改到小朋友性格，佢哋又好有童真，最開心係喺街邊，成日聽到有人叫我湯婆！」除了多了一群孫子孫女外，湯婆婆也得著不少，「估唔到我仲可以喺度搵到歡樂！」