【熱爆老人界】通曉中港台麻將　七旬婆婆偏愛以色列麻將：愛計數

在社區中心的一隅，長者們專注望着桌上形形色色的卡牌，擺出如「打麻將」般的姿態：摸牌、出牌、打完再洗牌。 驟眼看去儼如麻將，不過這副形表酷似麻將的卡牌其實叫魔力橋（Rummikub），近幾年在大小朋友間流行起來。其中一個為此玩意著迷的，是72歲的湯婆婆，社區中心的職員都笑稱她是中心內的魔力橋「總教練」。湯婆婆說，她雖通曉上海、台灣及香港麻將，卻偏偏鍾情於這個有「以色列麻將」之稱的魔力橋：「魔力橋仲好玩過麻將！」 攝影：歐嘉樂

說婆婆是魔力橋的總教練，一點也不賴。她見記者對此牌玩法摸不著頭腦時，便立刻「Miss上身」：「三隻牌一齊就可以破冰、破冰完先可以出牌，出牌唔好畀人拆到你牌，要留返機會畀自已......」

湯婆婆今年72歲，少年中心的小學生都叫湯婆婆做「湯婆」。她把魔力橋打至出神入化，社區中心的職員都笑稱她是中心內的魔力橋「總教練」。

魔力橋是什麼？ 魔力橋（Rummikub），是一種適合2至4人的桌上遊戲，由以色列人Ephraim Hertzano於1930年設計，由於其四方牌形與中國麻將相似，因此又有「以色列麻將」之稱。魔力橋包含104張數字牌及二張百搭牌。第一次出牌者必須先「破冰」，即排出3隻或4隻相同數字而不同顏色的牌，或「順牌」（最小3隻或以上相同顏色且相連的牌），三隻牌總和必須達30分或以上。完成「破冰」後，出牌者可將手上的牌與已打出的牌，組成3隻以上的新組合繼而打出，最快出光手上的牌的人獲勝。

如潘朵拉的盒子

湯婆婆全名湯一永，今年72歲，五年前一天，湯婆婆如常到老人中心參與活動，有婆婆卻帶來了一個從未見過的小盒子，上面寫上她看得一頭霧水的英文字－－Rummikub（魔力橋）。一眾長者還只是頭一回接觸，怎料如打開了潘朵拉的盒子一樣，自此上癮，深陷其中。

魔力橋（Rummikub），是一種適合2至4人的桌上遊戲，由以色列人Ephraim Hertzano於1930年設計，由於其四方牌形與中國麻將相似，因此又有「以色列麻將」之稱。

麻將玩法無一不曉

湯一永通曉台灣、上海及香港麻將，卻偏偏只鍾情此以色列麻將，何解？「中國麻將要盯死下家唔好畀佢機會，又要睇實上家做咩牌，但你都係靠猜測估估吓，魔力橋就唔同啦！」說起魔力橋她兩眼即發光發亮，「玩魔力橋，檯面上嘅牌可以重新組合，又要用腦，我好鍾意！」她坦言擔心會有老人痴呆，希望透過打牌計數，可以預防勝於治療。

自從五年前在老人中心接觸過魔力橋後，湯婆婆便迷上這副數字卡牌，一星期有四日都會到社區中心「開檯」。

是一場數字遊戲

要玩魔力橋，每次出牌都是數字與邏輯遊戲，分分秒秒都在計算中、計數差一點也學不精。湯一永說，當年她在上海出生和讀書，年少時一心想學醫，於是拼命把數學唸好，「我知道做醫生數學要好叻，所以細個開始我就特別鍾意計數。」她在內地要考上大學，通常要求數學科達90或100分以上，她自言數學成績「誇啦啦」：「我讀書時數學成日都拎百幾分！」她憶起年少時的自己還有點驕傲，「可能因為咁我對數字特別敏感。」

大學考不成變農民

當年她還是高中生，小妮子正滿心歡喜準備考大學，卻正遇上文化大革命。入大學夢碎，高中畢業後得投身社會，「我被國家分配去安徽種田，做農民，書都冇得讀！」直至文化大革命結束，她才返回上海工作，34歲隨丈夫來港，輾轉做過便利店、餐飲店，還當過辦公室助理，工作與數字統統無關。沒想到退休後，把她再次與數學連繫一起的，竟是一副桌遊。「幾何圖形其實與魔力橋雷同，「你可以咁樣走（計算），都可以用第二種方法走。」

湯一永通曉台灣、上海及香港麻將，卻偏偏只鍾情於在五年前接觸的「以色列麻將」魔力橋。

教出個全港第四名



在老人中心學懂魔力橋玩法後，自此一星期有四日，她都會到社區中心與其他長者或小朋友「對戰」，甚至買一副私家牌，「嗰陣書局仲未有魔力橋賣，我特登跑去玩具反斗城買咗一副迷你版嘅魔力橋，等我去旅行嘅時候可以搵人玩！」每次有小朋友好奇走來，她都會自動化身成魔力橋桌遊導師，教對方如何玩，來者不拒。像四年前，當時仍讀小二的李東照偶爾間便拜了湯婆婆為師，「學藝」數年後，去年在全港魔力橋大賽中勇奪全港第四名，他們的故事，詳看下集。