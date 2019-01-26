【長幼共融】長者走入兒童中心玩桌遊　社工：成條邨都變得和諧

五年前，因為路德會新翠長者中心裝修，一班街坊失去聚腳點，只好暫到鄰近的少年中心活動，結果長者與小學生共處一室，更擦出「愛火花」。有見及此，少年中心成立了長幼共融桌遊小組，讓長者化身為桌遊導師，教導小朋友桌遊玩法。「玩桌遊的過程是雙向，現在整條邨都因此變得和諧。」營運小組多年的社工傅楚峰說。 攝影：歐嘉樂

在大圍一間少年中心內，幾名長者與一大群小朋友正在自得其樂地「打牌」。若不是中心要關門，見著他們各自回家，還以為這群「婆孫」是來自同一個大家庭。

長幼齊在中心玩桌遊。

圓檯上放滿卡牌，還有人生經驗

桌遊不止是遊戲般簡單。一張圓檯，除了放滿卡牌，還有長者的人生經驗。從事少年服務六、七年，負責長幼桌遊計劃的路德會新翠少年中心社工傅楚峰說：「希望長者可以透過活動分享人生經驗，教小朋友做人態度、如何面對勝負，控制自己情緒等。」遊戲總有贏家與輸家，當小朋友遇上失敗時，或會感難過或暴躁，「桌遊是一個很好的橋樑，讓小朋友可以從玩樂中學習，比死板地單講道理更有效果。」

長者也可以在遊戲的愉快氣氛中受感染，傅楚峰說：「小朋友的開朗、開心，這些正面情緒好容易傳遞予長者。」長者貢獻經驗，小朋友以純真回饋，令彼此雙贏。

路德會新翠少年中心社工傅楚峰（右）表示，長幼桌遊共享可以令彼此雙贏。

傅楚峰挑選了七副適合長者玩的桌遊↓↓↓

+ 3 + 2

長者愛小朋友童真

從事長者服務多年的路德會長者中心主任林純純指，長幼共融的活動較易吸引不願外出的隱閉長者，「過往社工要接觸隱閉長者，只有上門探訪，無法讓他們走入社區。我們發現，如果中心活動有小朋友參與，長者會較願意走出來。」她又補充：「試過有從沒參與活動的長者，在中心接觸過小朋友後，就開放了自己。每次有幼稚園來中心探訪，他都會特別雀躍。」

「中學生或小朋友會以為，長者是被照顧的一群、走路好慢、需要坐輪椅，甚至懵懵懂懂。」 路德會長者中心主任林純純

打破對長者的既有形象

她發現，新一代對長者的固有印象是「是被照顧的一群、走路好慢、需要坐輪椅，甚至懵懵懂懂」，桌遊可成為溝通橋樑，在遊戲中你一言我一語地交流，「透過長幼兩代互相接觸，下一代會發現老人家都好有活力、及生活智慧，打破既有觀念。」

長幼活動較易吸引隱閉長者。

互動發揮彼此價值

林純純指，過去亦曾有幼稚園學生來長者中心表演，不過她認為這種方式缺乏互動，故現時長者中心不少活動都加入長幼共融元素，例如老人中心舉辦智能電話班，找來一班中學生做導師，「同學分享電話知識，老人家學習後，會覺得自己還能學習新事物，過程中亦促進兩代交流。」