【硬幣集中營】九巴數銀機大揭秘　識得認面值　仲識分國籍

現今要乘搭不同交通工具，大多是用八達通「嘟一嘟」，硬幣的用處相比過去已是大減。回想小時候乘巴士，你的腦中是否曾幻想，硬幣在投入了錢箱之後，最終去向會是如何？昨日九巴在Facebook上載短片，以「你有幾耐冇入過銀仔搭車」為題，帶大家追蹤硬幣入了錢箱後的去向，一窺錢箱組的「神秘國度」。

有了八達通後，你又有多久沒「入銀仔」？( 「KMB 九巴專頁」影片截圖)

隨着時代轉變，大部分巴士乘客都不再以硬幣繳付車資，巴士錢箱亦逐漸變成「擺設」。日前，九巴在其Facebook專頁上載一條短片，火速惹來網民熱烈討論，皆因短片主角是向來被稱為九巴「神秘部門」的錢箱組。短片不但詳細解說錢箱由從巴士拆下開始，至交付到負責整理、收集硬幣過程，當中更有鮮為人知的「分銀仔」環節。

↓↓↓ 圖解分銀過程 ↓↓↓

巴士上一個個鐵皮錢箱，每天都會運回九巴的銀房點算。錢箱組人員先把非銀幣的東西（如紙幣等）篩選出來，然後放入可以根據硬幣直徑、形狀自動分類的分銀機內，當中香港硬幣會根據不同面值放入不同布袋，而其他國家的硬幣則會分開點算。不少網民看過這條短片都表示是大開眼界，期待未來有更多「揭秘」短片；亦有網民指出，現時有部分九巴路線仍只接受以現金分段收費，希望九巴向這個神秘部門致謝的同時，也要盡快改善。