「無冷氣」榮芳街街市　人流少養老鼠　區議員促規劃重建

位於葵芳的榮芳街街市，過去一直被批評人流稀少，雖然早年曾是食環署6個街市活化試點之一，惟區議員指出，計劃的成效不佳，加上設施老化殘舊未能預防老鼠。除此之外，有指區內的社區會堂同樣出現老化，因此希望可以將兩個建築物重新規劃，興建可以提供不同服務的綜合大樓。日前有地區人士發起簽名行動，希望收集居民意見向政府反映需要。

在1982年落成的榮芳街街市，大部分設施都變得殘舊。(資料圖片)

在1982年落成的榮芳街街市，過往服務不少居民，但30多年過去，大部分設施都變得殘舊，過去亦曾有不少檔販指，因街市內久未安裝冷氣系統，每逢夏天「無人幫襯」。葵青區區議員吳劍昇指出，街市持續老化造成惡性循環，「愈來愈少人用(該處)街市，檔販就冇生意，個場愈來愈少舖頭，變相又令啲街坊情願去第度買餸。」

日前區議員就重建及興建綜合服務大樓的建議擺設街站，收集居民簽名。(吳劍昇議員辦事處fb圖片)

而位於街市附近的葵芳社區會堂，相反則因使用率太高而需要重建，皆因會堂於數十年前興建，規模太小，很多團體都有意申請租用場地，令社區會堂不敷應用。吳劍昇認為，街市及社區會堂兩個建築物，都有需要重新規劃重建，並融合區內部分社會服務設施，例如圖書館等設施。日前，吳就重建及興建綜合服務大樓的建議擺設街站，收集居民簽名，至今已收到至少數百個街坊支持，希望政府會聆聽相關意見，盡快研究規劃問題。