【臨時巴士】211A線老是常爆滿　每三個月續期苦了翠竹居民

黃大仙翠竹花園及鵬程苑的居民每三個月就要面臨一次失去接駁巴士的危機。因現時往來翠竹花園及樂富的211A線為臨時線，若要延期，需每三個月申請一次。由於居民對211A線有強烈需求，區議員倡議變恆常路線。

由於翠竹花園至樂富的村巴於星期日及公眾假期會停止營運，對居民出入造成不便。經過區議員及居民的爭取，九巴終於去年7月15日正式設立211A線往來翠竹花園及樂富，於星期日及公眾假期早上8時30分至晚上8時30分行駛，每30分鐘一班，補足市民的需求。

211A線為臨時線，居民每三個月便要申請一次延期。（香港巴士大典圖片）

黃大仙區議員陳英表示，「現時211A線為臨時線，每三個月便要申請一次延期，十分不便。」由於最近剛申請延期成功，營運期將延至2019年4月30日，但在此限期前，居民需再向九巴申請延期。「由於居民對211A線需求極大，因此希望九巴可以將211A線恆常化。」

陳英曾派工作人員於1月13日到樂富巴士總站查看211A線的使用情況，發現全日有863人次乘搭，除開每日25班，每一班車都有六成滿。而翠竹花園業主立案法團更收到居民反映經常因滿座而未能上車的情況。陳議員指，「假日期間，居民會搭車到樂富買菜、飲茶、行街，如果沒有211A線，就要搭211去黃大仙，再轉地鐵前往樂富，十分不便。」

陳英表示，「根據《巴士路線計劃中有關改善及減少服務的指引》，新增巴士路線需符合四個條件，第一，非長途車；第二，不使用繁忙路段；第三，接駁地鐵站；第四，不會與現行路線重疊。而211A線完全符合要求。」

陳英於黃大仙區議會上提出將211A線恆常化，獲逾九成區議員簽名支持。其後，陳再於1月29日向運輸署遞交請願信，爭取211A線恆常化，以完善翠竹及鵬程的交通系統。

九巴回覆《香港01》查詢指，因應竹園街市翻新工程，九巴按地區要求開辦211A 路線, 方便乘客來往翠竹花園及樂富，於星期日及公眾假期提供服務。路線營運期已延長至2019年4月30日，九巴會密切留意使用情況，適時調整服務。