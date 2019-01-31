【紮染藝術】港台夫妻做全職紮染師　遨遊四海全靠一塊布

「給我們一片白，我們就賦予它生命。」 因流浪而紮染，再從紮染到流浪。一對港台夫妻張智晞（Josh）及蕭芷澄（Siu）為尋求適合自己的生活方式，成立「巨人染」，把自由染進白布裏，變成絢爛的布幔，盛載着他們到處遊歷，走過香港、台灣、日本。他們深信，紮染會在適當的時機，把他們帶去最理想的地方。 攝影：洪葉銘

紮染是自由 永遠無法預測

把一塊白布紮起，放進流淌着的顏料水裏，在白布碰上水的一剎那，絢爛的顏料便通過幼小的纖維竄進去，再從水中拿起時，它已成了一幅色彩斑爛的布幔。「每一幅紮染都獨一無二，就算同一個人用同一個方法、顏料去染，做出來的效果都不一樣」Siu說。

Siu喜愛紮染的獨一無二、無法預測。

正如無法預料的紮染圖案，遇上紮染，也非Siu計劃之內的事。「幾年前，我在紐西蘭背包旅行期間，遇上現在的丈夫Josh，墮入愛河之後，我們需要解決一個問題：我是香港人、他是台灣人，我們該以怎樣的生活方式，遊走於港台之間？」

遇上紮染是機緣：「紮染選擇了我」

剛好二人都是高蹺表演者，可以一邊「遊牧」，一邊表演高蹺，然而終究要面對一個殘酷的現實：表演的收入不足以維持生活。當時，他們需要自己製作表演的道具、服裝，機緣巧合之下接觸到紮染。

在一次又一次的試驗之後，他們慢慢意識到，或許「紮染」就是那個正確答案。「當時我們過着遊牧生活，需要一個能夠『帶着走』的技能，而紮染就是隨時隨地都可以做的事，只要我有一塊布、一盆水、一點顏料，就可以染自己的作品。」她形容遇上紮染正正是在一個對的時機，笑言是「紮染選擇了我」。

二人因踩高蹺而接觸紮染。

成全職紮染師 四年前落戶香港

於是他們就由一個高蹺表演者轉行做全職紮染師，更於2014年成立自家品牌「巨人染」。工作室落戶香港，是否等於兩顆漂浮的種子終於落地生根？Siu爽朗一笑，說：「我們沒有安定下來的打算。我們的個性與紮染很相似，紮染的水流會自由變化，我們所看到的顏色，就是水定型的那一瞬間。既然我們永遠無法控制水的流向，我們就要相信那一瞬間就是最美的。」

Siu（右）是香港人，Josh（左）是台灣人，兩人於紐西蘭認識。

兩夫妻由踩高蹺變全職紮染師。（黃桂桂攝）

當香港人都選擇花盡畢生積蓄，背一間蝸居時，他們卻選擇化成水中的顏料，由布幔帶着他們遨遊天地之間。「紮染把我們帶去很多意想不到的地方，我們曾到台灣、雲南、日本等地學習不同的紮染技巧，而成立『巨人染』後，我們亦到過不同場景，例如展覽、頒獎臺、廣告、媒體、社區群體教班等等。有趣的地方是，好像不是我控制自己要做甚麼，而是紮染順其自然地把我帶到不同的地方。」

紮染自由流動的特性與二人性格十分相似。

2014年，Siu及Josh成立「巨人染」，因為他們曾是高蹺表演者，而站上高蹺後便成了巨人。

性本愛自由 不受空間桎梏

紮染把他們帶到香港，一個大廈高聳、街道狹窄、人潮擁擠的城市，究竟這個彈丸之城還有沒有空間讓水自由流淌？Siu托着下巴，認真地想了想。「的而且確，在香港做紮染最大的困難就是『空間』，但『空間』不曾局限我們的創作。當你真的很想很想很想做一件事時，就會想盡辦法去做，最後總有方法可以完成。」幸而方寸之城沒有成為他們的枷鎖。

紮染，是兩個飄遊靈魂的安居之所，是自由，也是他們的生活。