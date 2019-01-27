【輸在起跑線？】基層幼童易癡肥　港大醫生：懷疑與食物銀行有關

「賽馬會童亮計劃」日前發表對基層幼童的健康、教育及家庭研究，研究分別對位於天水圍及深水埗的1,525位基層學童進行調查。研究發現，當中每10位幼兒中就有4.5位有蛀牙問題，以及幼童中有13.2%屬過重。負責今次調查的港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生指，兒童的牙齒問題，往往是由於在幼兒階段缺乏適當支援。他亦懷疑，基層幼童的癡肥問題，與食物銀行提供的食物有關。

研究：10人中有4.5人患蛀牙

研究報告指，基層幼童的口腔衞生和蛀牙情況令人關注。葉柏強說︰「很多家長都有錯誤觀念，以為幼兒日後都會換牙，不用太理會口腔問題，但其實幼兒在六歲開始就會長出恆齒，在此之前如果乳齒發育不良就會直接影響恆齒的排序及健康，甚至會因此容易生病及影響腦部發育。」

根據研究數字，參與調查的幼童中共有13%有過重問題，而深水埗的過重幼童更比天水圍多出1.9%。葉柏強估計當中與活動環境、社區設施不足有關：「深水埗居住環境十分差，我看到十分多家長住板間房，學習空間亦不太理想。」

深水埗、天水圍區缺醫療支援

葉柏強同為兒科醫生，他引述過往研究經驗指，基層家庭的支援相對缺乏，「天水圍及深水埗區的基層幼童能使用的牙科服務並不足夠，現時來說，有很多坊間服務需要家長付費，而且牙科服務並不就近。」葉柏強指，過往香港大學曾聯同其他團體進行許多研究，曾追蹤過一組幼兒超過九年，發現於貧窮地區成長的幼兒的整體問題較多。

葉柏強說：「天水圍及深水埗區的基層幼童能使用的牙科服務並不足夠，現時來說，有很多坊間服務需要家長付費，而且牙科服務並不就近。」

葉柏強強調，幼兒階段是成長中最關鍵的時期，足以影響兒童體能及長遠發展，但基層家庭的幼兒往往缺乏適當支援，導致健康狀況欠理想。「我們有觀察貧窮地區的學童、亦有研究資源較充足的港島地區，明顯兩者有許多差別。」葉柏強指，不單止因為基層欠缺財政能力，「還有學校資源不足、老師條件不理想，家庭教育親子互動不足，令幼兒在發展期間缺乏相關的健康護理，最後失落許多機會。」

基層幼童大肌肉及協調能力欠佳

現時坊間有不少由社福機構提供的食物銀行服務，主要為有需要的基層人士提供食物支援，不過葉柏強懷疑，食物銀行無法提供幼童所需營養，影響其日後發展，「在支援基層家庭上好多時候都用罐裝食物，對早期發展的小朋友不太健康，令他一開始已經接觸許多欠營養的食物，造成血壓高、肥胖，令幼童的大肌肉及協調能力比較差。」

葉柏強強調，幼兒階段是成長中最關鍵的時期，足以影響兒童體能及長遠發展，但基層家庭的幼兒往往缺乏適當支援，導致健康狀況欠理想。（黃文軒攝）

目前衛生署向就讀小一至小五的學生提供學童牙科保健服務，在此之前的幼兒要看牙醫，就須要自行輪候政府門診或到私家牙科。不過要看牙科卻非易事，以天水圍為例，天水圍區內一共有30多萬人，但區內缺乏政府牙科服務，居民若要求診，最近也要到鄰近的元朗及屯門區，而當中亦只有兩間提供牙科街症服務。至於私營牙科診所，天水圍區內一共有六間，以及一間由非牟利團體營運的牙科診所。據《香港01》早前報導，一般私家牙科診所的收費由$500至$800不等，如需開刀的話則大約要$1,000，變相基層難以負擔牙科醫療費用。

深水埗的過重幼童更比天水圍多出1.9%。葉柏強估計當中與活動環境、社區設施不足有關。（梁鵬威攝）